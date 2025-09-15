SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?
3. L’Audi Q4 e-tron Sportback de beaux restes face au BMW iX2
On a souvent tendance à croire que, en matière de voiture électrique, les évolutions sont tellement rapides qu’un modèle paraît déjà dépassé après une à deux années de commercialisation. L’exemple du Q4 E-tron Sportback démontre que quelques améliorations régulières apportées à une auto plutôt bien née permettent à certaines "antiquités" de prendre le dessus sur des créations bien plus récentes.
|BMW iX2 eDrive20 M Sport
|Audi Q4 e-tron Sportback 45 S-Line
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,2 /20
|13,9 /20
