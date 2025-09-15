Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?

Cedric Morancais

3. L’Audi Q4 e-tron Sportback de beaux restes face au BMW iX2

 

SUV, coupés et électriques, les BMW iX2 et Audi Q4 e-tron Sportback ne mélangent-ils pas trop les genres ?

On a souvent tendance à croire que, en matière de voiture électrique, les évolutions sont tellement rapides qu’un modèle paraît déjà dépassé après une à deux années de commercialisation. L’exemple du Q4 E-tron Sportback démontre que quelques améliorations régulières apportées à une auto plutôt bien née permettent à certaines "antiquités" de prendre le dessus sur des créations bien plus récentes.

BMW iX2 eDrive20 M Sport Audi Q4 e-tron Sportback 45 S-Line
Budget
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,2 /20 13,9 /20
