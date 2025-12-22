Le "haut de gamme" français est-il bradé en occasion ? Caradisiac a épluché des milliers de petites annonces

Et on commence tout de suite par un rappel fiabilité. Notre enquête se borne ici à constater la présence des annonces et leurs prix affichés et décotes. Il faut cependant mettre un warning sur les soucis de fiabilité qu’ont pu connaître certains moteurs qui équipent les modèles ici présentés, en l’occurrence de façon plus particulière les 1.2 Puretech, et les 1.5 BlueHDI.

Vous trouverez ici notre dernier article qui traite de ces soucis :

https://www.caradisiac.com/quelles-sont-les-dernieres-nouvelles-de-la-fiabilite-des-moteurs-puretech-et-bluehdi-215508.htm

Vous voilà prévenus, mais place maintenant à nos observations.

Le DS7 Crossback

L’offre

Que vous soyez un adepte de l’essence, du diesel ou de l’hybride, le choix est là. Et ce sont ces dernières versions qui s’imposent avec près de 50 % des propositions. Au menu et à égalité les E-Tense 1.6 225 ch et 300 ch. Côté diesel, soit 30 % des annonces, deux motorisations sont disponibles. À savoir, un 1.5 Blue Hdi 130 ch et un 2.0 BlueHDI 180 ch. Sans surprise, c’est le moins puissant qui s’impose avec plus de 60 % des annonces. Enfin, avec 20 % des propositions, les thermiques purs sont légèrement en retrait sans pour autant rendre la recherche difficile. Sous le capot, un 1.2 PureTech 130 ch ou un 1.6 PureTech 180 ch. Mais, oubliez le premier, qui ne représente que 10 % de l’offre. Ajoutons que 95 % des D7 Crossback sont équipées d’une boîte automatique. Pour ce qui est des sources d’approvisionnement, les professionnels dominent avec 90 % du marché.

Les prix

En diesel

Les tarifs démarrent à 14 000 €-15 000 € pour une version 1.5 BlueHDI 130 ch. Mais il faudra faire avec les kilométrages parcourus. En effet, bon nombre de modèles affichent plus de 150 000 km voire dépassent les 200 000 km. Et les autos sont âgées de 6-7 ans. Ainsi, à 14 800 € nous avons repéré une 1.5 BlueHDI 130 ch Performance Line de juillet 2018 avec 153 000 km au compteur. Soit une décote de 63 % par rapport au neuf de l’époque.

Sous la barre des 120 000 km, la mise grimpe à 16 000 €-17 000 €. Vu une 1.5 BlueHDI 130 ch Chic BVA d’août 2020 ayant parcouru 114 300 km à 16 900 €. Soit une décote de 53 %, pour une auto âgée d’à peine plus de cinq ans.

En flirtant avec les 20 000 €, on peut s’offrir un modèle de quatre ans et de moins de 100 000 km. Vu chez un négociant, une 1.5 BlueHDI Performance Line de décembre 2021 avec 86 000 km au compteur à 19 800 €. Ce qui représente une décote de 52 % par rapport à son prix neuf.

Si l’on se tourne vers un modèle plus récent, et de fin de carrière, soit de 2022, les prix sont très attractifs. À titre d’exemple, un particulier se sépare d’une 1.5 BlueHDI 130 ch Rivoli de juillet 2022 et 86 000 km au compteur pour 23 000 €, soit 50 % sous le neuf.

Du côté des versions 2.0 180 ch, les tarifs démarrent à 20 000 €. Vu chez un particulier une Performance Line de septembre 2018 et 118 000 km à 20 000 €, soit une décote de 53 %.

En hybride essence

C’est dans cette configuration que les meilleures affaires sont possibles en raison des grosses décotes que l’on a pu observer. Le chèque d’entrée débute aux alentours des 20 000 €. Mais attention, à ce prix, les toutes premières versions sorties en 2019-2020 côtoient des 2021. Alors, pourquoi s’en priver. Ainsi, on a repéré chez un particulier une E-Tense 1.6 225 ch Business Auto de mars 2021 avec 71 000 km au compteur à 19 900 €. Neuve, elle valait 52 700 €. Ce qui donne une décote de 62 %. Intéressant compte tenu de son âge. Pour la déclinaison 300 ch, avec un kilométrage sous la barre des 100 000 km, l’enveloppe augmente de près de 3 000 €. Vu à ce tarif, dans une concession de la marque, une Grand Chic Auto de mars 2021 et 76 600 km parcourus à 23 000 €. Son prix neuf de l’époque : 62 200 €, soit 63 % de décote, sans compter que des options pouvaient gonfler son prix d’achat !

En essence

Si le ticket d’entrée s’approche à quelques centaines d’euros près de ceux des D7 Crossback diesels, les modèles au sans-plomb se démarquent par des kilométrages bien plus faibles. Ainsi, nous avons trouvé une 1.2 PureTech 130 ch Business de janvier 2019 et 70 000 km à 16 500 €. Soit une décote de 55 % par rapport au neuf. Mais il y a bien mieux. Un négociant propose une 1.2 PureTech Rivoli auto EAT8 de juin 2021 avec 75 600 km à 17 500 €, soit décote de 65 % pour une auto d’à peine quatre ans et demi ! Du côté des 180 ch, de bons plans sont possibles également. Vu une 1.6 Pure Tech 180 ch Performance Line plus Auto de mai 2019 et 81 000 km à 17 500 €. Ce qui équivaut à une décote de 62 % par rapport au neuf. Le top : avec 48 % de décote, vu une 1.6 PureTech 180 ch Business Auto d’Août 2022 et 52 000 km à 21 500 €. Son prix neuf : 41 200 € et donc une décote de 48 % !

La DS 9

L’offre

Déclinée en 1.6 PureTech 225 ch et en 1.6 E-Tense essence/hybride 225 ch, 250 ch et 360, la DS9 s’impose dans les annonces principalement en hybride. Et les trois puissances sont à égalité dans les propositions. Comme pour la DS7 Crossback, ce sont les professionnels qui s’octroient le marché. Bonne nouvelle, bon nombre d’exemplaires, y compris ceux de plus de quatre ans, affichent des kilométrages sous la barre des 60 000 km. Ce qui est plutôt peu, et rassurant en matière de frais éventuels à prévoir.

Les prix

Si l’on s’en tient aux DS 9, faiblement kilométrées, les tarifs commencent dès 26 500 € - 27 500 €. Vu chez un concessionnaire de la marque une E-Tense 225 ch Performance Line Plus de janvier 2022 avec seulement 44 700 km à 27 500 €, soit une décote de 51 %. Des taux identiques ont été relevés sur des E-Tense 250 ch et E-Tense 300 ch Rivoli Plus du même âge et au kilométrage sensiblement équivalent.

La 508

L’offre

Déclinée en berline et break, c’est cette dernière carrosserie qui domine les annonces. Quant aux motorisations, quelle que soit la carrosserie, ce sont les diesels qui s’imposent. En tête avec près de 80 % des annonces, le 1.5 BlueHDI 130 ch. En retrait, les 2.0 BlueHDI 160 ch et 2.0 BlueHDI 180 ch. Du côté des hybrides-essence, le 1.6 225 ch domine. Pas étonnant, sachant que c’est le seul bloc disponible au catalogue, au lancement. Enfin, pour ce qui est des essence, c’est le 1.6 PureTech 180 ch le plus présent suivi à égalité des annonces par les 1.2 PureTech 130 ch et 1.6 PureTech 225 ch. Enfin la 508 la plus sportive, la PSE (Peugeot Sport Engineered) de 360 est assez rare sur le marché. Mais c’est la plus haut de gamme du lot.

Les prix

En diesel

Comptez une mise de départ à 12 000 €-13 000 € pour une 1.5 BlueHdi 130 ch de début de carrière. Mais les kilométrages aux compteurs sont assez conséquents, dépassant parfois les 160 000 km voire 180 000 km. Vu chez un négociant une 508 SW Active Business EAT8 de novembre 2019 avec 162 000 km au compteur à 12 500 €. Soit 67 % de décote pour six ans d’âge.

Les tarifs grimpent à près de 15 000 € pour un modèle de moins de 120 000 km, berline ou SW. Vu une 1.5 BlueHDI 130 ch Active Business de novembre 2020 et 111 800 km à 14 900 €. Soit une décote de 62 %. En passant sous la barre des 100 000 km, le billet d’entrée franchit largement les 16 000 €. Vu chez un professionnel une 1.5 BlueHDI 130 ch SW Active Business EAT8 de juin 2021 ayant 87 000 km à 16 500 €. Soit une décote de 59 %.

En réduisant à la fois le kilométrage et l’âge de l’auto, les décotes sont plus marquées. Nous avons repéré une 1.5 BlueHDI 130 ch Allure Pack EAT8 de juin 2023 avec 72 400 km au compteur à 21 000 €. Soit une décote de 55 %. Pas mal pour une auto de deux ans et demi…

Du côté des rares 180 ch, pas de quoi flairer la super affaire sur un modèle âgé de cinq ans ou plus. Un particulier cède une 2.0 BlueHDI 180 ch SW GT Line EAT8 de décembre 2019 et 106 500 km au compteur pour 19 600 €. Ce qui représente une décote de 58 %.

En hybride-essence

Les premiers exemplaires, berline ou SW, âgés de cinq ans affichent des tarifs à partir de 16 000 €-17 500 € et les kilométrages sont très variables allant de moins de 100 000 km à plus de 130 000 km. Vu chez un négociant une 1.6 225 ch SW GT E-EAT8 d’août 2020 ayant 113 900 km à 16 900 €. Neuve, elle valait 52 600 €, soit une décote de 68 %. Pas mal une auto de cinq ans et demi.

Mieux encore avec cette 508 berline Allure Business Auto de mai 2021 et 113 800 km au compteur cédée par un professionnel pour 17 000 €. Soit une décote de 65 % !

Les modèles PSE commencent à 24 000 €, pour 140 000 km en moyenne. Cela fait une sacrée décote de - 65 % également.

En essence

Malgré une offre réduite comparée à celles des diesels et des hybrides, les prix sont assez attractifs que ce soit sur les berlines ou les breaks. L’exemple est donné avec cette 508 SW 1.2 PureTech 130 ch Allure Pack EAT8 de novembre 2022 qui affiche au compteur 66 500 km. Elle est cédée par un professionnel à 15 000 €. Neuve, elle valait 47 700 €, et donc une décote de 65 %. Pour une version 180 ch, les décotes sont moins prononcées. Citons cette 1.6 PureTech 180 ch SW Allure Pack EAT8 d’août 2021 et 71 800 km parcourus vendue 19 400 €. Neuve elle coûtait 42 000 €, soit une décote de 54 %. Un taux que l’on retrouve sur les motorisations 1.6 225 ch. Vu une SW GT Pack EAT8 d’août 2021 ayant au compteur 81 000 km, à 23 500 €.

Le Renault Espace 5 restylé

L’offre

Pas vraiment le choix, 95 % des annonces sont des Espace diesels. Au menu des motorisations proposées, surtout le 2.0 Blue dCi 190 ch suivi du 2.0 Blue dCi 160 ch. Quelques rares 2.0 Blue dCi 200 ch sont également disponibles. Ajoutons que les déclinaisons 7 places sont majoritaires.

Les prix

Sous la barre des 20 000 €, l’offre est assez réduite et de plus, bon nombre affichent de gros kilométrages par rapport à leur âge.

Pour à peine plus de 20 000 €, quelques bons plans font leur apparition. Comme ce BluedCi 2.0 160 ch Intens EDC 7 pl. cédé par un particulier. Il est d’octobre 2021 a 115 000 km au compteur est vendu 20 300 €. Son prix neuf de l’époque : 52 500 €, soit une décote de 63 %. Pas mal…

Mais si l’on recherche des autos ayant moins de 100 000 km, les tarifs grimpent vite et atteignent des valeurs au delà des 27 000 €. Vu un 2.0 bluedCi 190 ch Initiale Paris EDC 7pl. de février 2022 ayant 81 900 km à 28 000 €. Neuf, il valait 61 900 €, ce qui représente une décote de 55 %. Bien, pour une auto de moins de quatre ans.

La Renault Talisman restylée

L’offre

Elle se compose, avec près de 65 % des annonces de modèles diesels. En tête des propositions le 2.0 BluedCi 160 ch, suivi par le 2.0 BluedCi 200 ch et enfin, très en retrait le 1.7 BluedCi 150 ch. Du côté des essence, pas vraiment de choix, le 1.3 TCe 160 ch, s’impose face aux 1.3 TCe 140 ch inexistant dans l’offre et le 1.8 TCe 225 ch, disparu du catalogue au moment du restylage. Pour ce qui est des carrosseries, il y a près de deux fois plus de berlines que de break Estate. Enfin, les professionnels, (concessionnaires et négociants toutes marques) s’octroient 80 % des reventes.

Les prix

En diesel

On peut trouver des Talisman phase 2 diesel, berline ou Estate, sous la barre des 15 000 € mais les kilométrages sont importants comparés à l’âge de l’auto, souvent allant de 160 000 km à plus de 200 000 km. Dès lors, les décotes sont en conséquence. Vu chez un négociant une 2.0 BluedCi 160 ch Intens EDC de mai 2021 et 166 000 km à 14 000 €, soit une décote de 67 % par rapport au neuf de l’époque. Mai si l’on augmente le budget il est tout à fait possible de se tourner vers des Talisman bien moins kilométrées et bénéficiant néanmoins d’une décote non négligeable. Ainsi, un professionnel propose une 2.0 BluedCi 160 ch Business de décembre 2021 ayant 64 500 km à 17 000 €. Neuve, elle valait 41 300 €, soit une décote de près de 58 %. Pas mal pour une auto de quatre ans seulement.

Pour l’Estate, les décotes sont un peu moins marquées par rapport aux berlines. Ainsi, vu une 2.0 Blue dCi 160 ch Business EDC de décembre 2021 et 87 000 km au compteur à 19 000 €. Neuve elle valait 41 300 €, soit une décote de 54 %.

En essence

Quelques bons plans sont réalisables. Vu chez un négociant une 1.3 Tce 160 ch Intens EDC de mars 2021 avec 96 000 km à 16 000 €, soit une décote de 61 %. Pas mal !

À l’instar des Talisman Estate diesel, les déclinaisons essence affichent des décotes moins fortes comme cette 1.3 T Ce 160 ch Intens EDC de juillet 2021 et 70 200 km au compteur à 20 000 €, vendue par un concessionnaire de la marque, soit une décote de 51 %.

LE BILAN

Au terme de notre enquête, le verdict est plutôt mitigé. Force est de constater que les autos qui subissent les plus fortes décotes sont celles qui ont entre trois et quatre ans et parcouru un kilométrage standard par rapport à leur âge. C’est donc ce marché qu’il faudra viser en priorité et surtout comparer les offres. Mais attention, les prix grimpent vite au fur et à mesure que l’on fait défiler les annonces. Dès lors, les décotes n’ont rien d’exceptionnel. Seule consolation, elles sont cependant plus importantes que celles que subissent Les concurrentes allemandes. Rouler à bord d’un premium française reste alors un bon choix, d’autant qu’en matière de sécurité, de confort et de performances elles valent le détour…