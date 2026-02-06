Anne Hidalgo s’en prend encore à l’automobile puis repart en gros SUV avec chauffeur

Tout le monde connaît l’opposition de la maire de Paris Anne Hidalgo au développement des infrastructures automobiles dans la plus grande ville de France. Et cette approche peut se défendre : le réseau des transports en commun de la capitale française permet effectivement de se passer d’une voiture pour tous ceux qui y habitent. L’idée même d’aménager un centre-ville débarrassé des voitures paraît séduisante, à condition évidemment que les transports publics suivent.

Mais comme nous l’avions déjà révélé sur Caradisiac lors d’une enquête exclusive publiée en 2017, la maire de Paris reste une automobiliste acharnée lors de ses sorties publiques. Elle se déplace très régulièrement en voiture et comme l’illustre la vidéo ci-dessous, n’hésite pas non plus à utiliser de gros SUV dans le cadre de ses fonctions.

« En finir avec l’addiction de la voiture »

Cette vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Elle est scindée en deux plans distincts, l’un montrant Anne Hidalgo tenir une conférence de presse dans le cadre de « l’inauguration du réaménagement de la place Félix Éboué le 31 janvier 2026 » et l’autre, la maire de Paris montant dans un Renault Espace. Ces deux vidéos sont-elles bien filmées au même endroit et au même moment, ou s’agit-il d’un montage fallacieux ? Notons qu’Anne Hidalgo porte les mêmes vêtements dans les deux et que la vidéo la montrant en train de monter dans le Renault Espace est bien filmée près de la place Félix Éboué (on reconnaît les bâtiments). La séquence paraît donc bien authentique a priori.

L’ironie de ce montage, c’est bien évidemment le fait qu’Anne Hidalgo critique « l’addiction de la voiture » avant de monter à bord d’un gros crossover conduit par un chauffeur (et accompagné de motards). Le véhicule en question, un Renault Espace de cinquième génération, est d’ailleurs considéré comme une voiture lourde pour le stationnement dans la ville de Paris. Ici, il semble aussi garé sur un emplacement interdit au stationnement. On ignore en revanche s’il s’agit d’une version essence ou d’un exemplaire diesel, frappé d’une vignette Crit’Air 2 que la maire de Paris projetait initialement d’interdire dans les rues de la ville bien avant la fin de la décennie.

Une belle erreur de communication

On peut comprendre que la mission de l'élue impose de disposer d’une voiture pour perdre le moins de temps possible sur certains déplacements, mais il faut bien avouer que de voir Anne Hidalgo utiliser confortablement un engin qui s’apparente à un gros SUV (l’Espace de cinquième génération n’était même plus un vrai monospace) a quelque chose de sacrément cocasse. C’est l’illustration la plus pure du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ».