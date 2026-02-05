M24 : un nouveau temple pour le sport

Difficile de trouver une association plus efficace pour rendre hommage à l’histoire du sport automobile. L’Automobile Club de l’Ouest et Richard Mille ont réuni leurs forces pour édifier un nouveau temple dédié à l’histoire du sport automobile.

Dès 1961, la ville du Mans était l’une des premières à ouvrir un musée consacré au patrimoine.

Trente ans plus tard, cette superbe institution s’est transformée, modernisée, enrichie et déplacée.

Aujourd’hui, le musée prépare une nouvelle mutation radicale en devenant le « M24 », un établissement plus largement consacré à l’histoire du sport automobile.

Le musée du Mans prend une nouvelle dimension, mais aussi il inaugure une nouvelle manière de vivre l’histoire. Il ne s’agit plus d’aligner simplement des automobiles, aussi fabuleuses soient-elles, il convient de montrer ce qu’elles représentent de créativité, ce qu’elles signifient d’effort, de talent et d’engagement.

Il faut mettre l’accent sur la formidable aventure humaine que cachent ces automobiles d’exception.

Chaque pièce raconte une aventure, des rencontres, des hasards et des nécessités.

La nouvelle muséographie occupera plus de 8 600 m2. L’extension a été conçue par Frédéric Audevard qui s’est attaché à donner à l’architecture une tonalité en harmonie avec le monde l’automobile et de la mécanique, privilégiant la lumière naturelle et la protection de l’environnement.

La scénographie imaginée par Raphaël Daguet prévoit un parcours immersif à travers deux espaces : un consacré à l’épopée des 24 Heures du Mans et le second montrant un panorama complet du sport automobile où seront présents les grands témoins de l’histoire des rallyes, de la Formule 1 et du sport en Amérique.

Connaissant la passion de l’horloger Richard Mille pour le sport automobile et la richesse de sa collection personnelle, on ne peut qu’être impatient de vivre l’inauguration du musée le 28 mai prochain.