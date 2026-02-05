Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Route de nuit

M24 : un nouveau temple pour le sport

Dans Loisirs / Musées

Serge Bellu

0  

Le jeudi, c’est le jour où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

M24 : un nouveau temple pour le sport
usqu’à aujourd’hui, le musée des 24 Heures renfermait déjà de belles pièces comme cette CD-Peugeot.

Difficile de trouver une association plus efficace pour rendre hommage à l’histoire du sport automobile. L’Automobile Club de l’Ouest et Richard Mille ont réuni leurs forces pour édifier un nouveau temple dédié à l’histoire du sport automobile.

Dès 1961, la ville du Mans était l’une des premières à ouvrir un musée consacré au patrimoine.

Trente ans plus tard, cette superbe institution s’est transformée, modernisée, enrichie et déplacée.

Aujourd’hui, le musée prépare une nouvelle mutation radicale en devenant le « M24 », un établissement plus largement consacré à l’histoire du sport automobile.

La Ferrari 250 LM victorieuse au Mans en 1965.
La Ferrari 250 LM victorieuse au Mans en 1965.

Le musée du Mans prend une nouvelle dimension, mais aussi il inaugure une nouvelle manière de vivre l’histoire. Il ne s’agit plus d’aligner simplement des automobiles, aussi fabuleuses soient-elles, il convient de montrer ce qu’elles représentent de créativité, ce qu’elles signifient d’effort, de talent et d’engagement.

Il faut mettre l’accent sur la formidable aventure humaine que cachent ces automobiles d’exception.

Chaque pièce raconte une aventure, des rencontres, des hasards et des nécessités.

La Porsche 963.
La Porsche 963.

La nouvelle muséographie occupera plus de 8 600 m2. L’extension a été conçue par Frédéric Audevard qui s’est attaché à donner à l’architecture une tonalité en harmonie avec le monde l’automobile et de la mécanique, privilégiant la lumière naturelle et la protection de l’environnement.

La scénographie imaginée par Raphaël Daguet prévoit un parcours immersif à travers deux espaces : un consacré à l’épopée des 24 Heures du Mans et le second montrant un panorama complet du sport automobile où seront présents les grands témoins de l’histoire des rallyes, de la Formule 1 et du sport en Amérique.

La Ferrari 499P championne du monde d’endurance en 2025.
La Ferrari 499P championne du monde d’endurance en 2025.

Connaissant la passion de l’horloger Richard Mille pour le sport automobile et la richesse de sa collection personnelle, on ne peut qu’être impatient de vivre l’inauguration du musée le 28 mai prochain.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs