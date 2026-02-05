Valeo : pourquoi le patron du géant français vient d’être sacré "Personnalité automobile de l'année"

Valeo, vous connaissez ? Cet équipementier français est l’un des plus importants au monde, présent sur tous les continents où il travaille avec les constructeurs les plus variés, à qui il fournit des équipements qui vont des essuie-glaces aux assistances à la conduite les plus perfectionnées, en passant par tous les systèmes d’électrification. Côté à la Bourse de Paris, le groupe compte 155 sites de production et 64 sites de recherche & développement, et emploie plus de 106 000 personnes dans 28 pays. Du (très) sérieux, donc, et une entreprise dont la France peut et doit être fière en dépit de la relative discrétion qu’est la sienne. Son chiffre d’affaires 2025, non officialisé encore, devrait s’établir autour de 20,5 milliards d’euros.

C’est cette excellence que nos confrères du Journal de l’automobile ont voulu récompenser en élisant Christophe Périllat, Directeur général du groupe Valeo comme Personnalité automobile de l’année. L’honorable jury, dont Caradisiac s’enorgueillit de faire partie, salue en effet « un dirigeant qui a su conjuguer vision technologique, responsabilité industrielle et engagement dans le débat public, et qui contribue activement à replacer la question de la souveraineté industrielle au cœur des enjeux automobiles européens. »

« Je suis profondément honoré de recevoir le titre de Personnalité Automobile de l’Année. Je remercie sincèrement Le Journal de l’Automobile et les membres du jury pour cette distinction » a réagi Christophe Périllat. « Elle est avant tout le reflet du travail acharné et de l’engagement constant des équipes de Valeo. C’est grâce à leur expertise, leur passion et leur capacité d’innovation que nous concevons ensemble l’avenir d’une mobilité plus sûre, plus durable et plus abordable pour tous. Je suis fier de diriger ce groupe et de défendre une filière industrielle européenne qui est plus que jamais stratégique. »

En novembre 2025, Valeo a présenté son plan de croissance Elevate 2028 qui repose sur trois piliers : accompagnement du passage à l’électrification, développement de capteurs et logiciels, et systèmes d’éclairage. Valeo affiche par ailleurs des ambitions élevées en Chine, Inde et Amérique du nord.