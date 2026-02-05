Voitures neuves : les promotions de février 2026

L’année 2026 démarre encore très mal pour les professionnels de la vente de voitures neuves en France. Sur le dernier mois de janvier, les immatriculations sont en recul de plus de 6 % et il n’y a pas vraiment de raison d’espérer une reprise rapide du marché français. Dans ce contexte, difficile pour les marques de se passer de remises. Voilà sans doute pourquoi elles reviennent chez des marques comme DS Automobiles et qu’elles s’intensifient chez Volkswagen, Opel, Peugeot ou encore Fiat.

La bonne affaire du mois : Opel Corsa et Frontera, Fiat Panda

Comme on en parlait déjà sur Caradisiac il y a quelques jours, la Fiat Panda devient franchement intéressante pour ceux qui recherchent une voiture neuve la moins chère possible : l’Italienne repasse enfin sous les 10 000€ grâce à une offre de reprise vraiment spectaculaire. C’est tout simplement la voiture neuve la moins chère du marché pour ceux qui peuvent faire reprendre une vieille voiture ! Chez Stellantis, la marque Opel frappe elle aussi assez fort au niveau de ses modèles d’entrée de gamme. La petite Corsa augmente sa remise à plus de 24 % et se met à concurrencer la Citroën C3 de base. Le Frontera, lui, propose près de 20 % de remise et coûte à peine plus de 21 000€. De quoi en faire un vrai rival du Dacia Duster à ce prix…