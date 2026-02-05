Voitures neuves : les promotions de février 2026
Ce mois-ci, les remises les plus intéressantes sur les voitures neuves peuvent dépasser les 30 %. C’est peut-être le moment de craquer en profitant de la morosité du marché qui pousse les constructeurs à baisser les prix !
L’année 2026 démarre encore très mal pour les professionnels de la vente de voitures neuves en France. Sur le dernier mois de janvier, les immatriculations sont en recul de plus de 6 % et il n’y a pas vraiment de raison d’espérer une reprise rapide du marché français. Dans ce contexte, difficile pour les marques de se passer de remises. Voilà sans doute pourquoi elles reviennent chez des marques comme DS Automobiles et qu’elles s’intensifient chez Volkswagen, Opel, Peugeot ou encore Fiat.
La bonne affaire du mois : Opel Corsa et Frontera, Fiat Panda
Comme on en parlait déjà sur Caradisiac il y a quelques jours, la Fiat Panda devient franchement intéressante pour ceux qui recherchent une voiture neuve la moins chère possible : l’Italienne repasse enfin sous les 10 000€ grâce à une offre de reprise vraiment spectaculaire. C’est tout simplement la voiture neuve la moins chère du marché pour ceux qui peuvent faire reprendre une vieille voiture ! Chez Stellantis, la marque Opel frappe elle aussi assez fort au niveau de ses modèles d’entrée de gamme. La petite Corsa augmente sa remise à plus de 24 % et se met à concurrencer la Citroën C3 de base. Le Frontera, lui, propose près de 20 % de remise et coûte à peine plus de 21 000€. De quoi en faire un vrai rival du Dacia Duster à ce prix…
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération