Journées portes ouvertes : ce prix incroyable qu’on n’avait pas vu depuis des années est de retour ce week-end !

Ce samedi 17 janvier inaugure le premier week-end des portes ouvertes de l’année. En plus de pouvoir accueillir les clients samedi et dimanche, les constructeurs ont pour habitude de proposer des remises spécifiques.

Il faut dire que l’année 2025 n’était clairement pas en faveur des vendeurs puisque le marché a accusé un recul de 5 % par rapport à l’année précédente. Le ton est clairement donné, il faut faire mieux cette année.

Si beaucoup de constructeurs proposent des remises, globalement jusqu’à fin février et notamment sur le leasing, ils sont peu nombreux à mettre l’accent sur l’opération portes ouvertes.

On note toutefois que Fiat frappe un grand coup en proposant une voiture neuve à moins de 10 000 €, voici un prix qui avait disparu des radars depuis des années. Jusqu’au 31 janvier, la Pandina Pop Hybrid 1.0 BSG de 65 ch est vendue à partir de 9 990 € ! Une offre possible à condition de se faire reprendre son véhicule âgé de plus de sept ans pour une mise à la casse. On note par ailleurs que la 500e est disponible à partir de 199 €/mois et son pendant Hybrid à partir de 159 €/mois.

De son côté, la Grande Panda débute à 16 900 €, également sous condition de reprise. Seulement, sa cousine française, la Citroën ë-C3 fait encore mieux en s’affichant sous les 14 000 € ! Le constructeur lance « Les jours de l’évasion » du 16 au 19 janvier avec notamment un C5 Aicross à partir de 349 €/mois et un Berlingo à partir de 259 €/mois.

Quant à Peugeot, si les enseignes ouvrent leurs portes, rien de spécifique n’est au programme. Des offres de location longue durée sont prévues sur les 308, 408, 3008 et 5008 jusqu’au 2 février.

Si vous êtes plutôt Renault, cet événement sera l’occasion de venir découvrir la nouvelle Clio, de sixième génération, disponible à la location à partir de 180 €/mois. Idem chez Alpine puisque le réseau mettra en avant son A390.

Jusqu’à 7 000 € de remise chez Nissan

Comme à son habitude, Dacia est plutôt timide sur ses offres de location. À la vue de leurs chiffres de vente, la marque n’a pas besoin de brader ses voitures. C’est l’inverse chez MG qui va jusqu’à proposer 6 000 € de remise, sous condition de reprise, jusqu’à la fin du mois.

Nissan va encore plus loin avec 7 000 € de remise sur le X-Trail, 4 000 € sur le Juke et 3 600 € sur le Qashqai. Toyota ne peut s’aligner, mais propose tout de même une remise de 5 500 €, notamment sur le C-HR hybride, sous condition de reprise.

Si la plupart des constructeurs ne proposent pas de remises spécifiques aux journées portes ouvertes, certains ont dans leur besace de belles réductions et surtout, ils mettent quasiment tous sur la table des offres de location. Le mieux est alors de se diriger vers la concession la plus proche de chez vous pour dénicher auprès d’un vendeur les meilleures ristournes.