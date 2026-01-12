Le prix de cette électrique Française chute sous les 14 000 € : une offre inédite à ne pas manquer ce mois-ci !

Citroën est-il en train de préparer sa propre E-car, ce type de voiture économique que le Japon connaît depuis des décennies et qui pourrait débarquer en Europe ? C’est la question que l’on est en droit de se poser à la vue de la dernière campagne de la marque : « Citroën rend l’électrique accessible à tous avec la ë-C3 à partir de 13 990 € ».

Voici un prix d’accès que l’on n’avait pas depuis des années, voire inédit en ce qui concerne une voiture électrique. Dans les faits, la marque s’appuie sur la Prime CEE de 5 700 € pour arriver à un tel prix. Enfin, pas uniquement puisqu’une petite remise est nécessaire pour descendre sous le seuil de 14 000 €.

Cette offre n’est disponible que sur la ë-C3 de 113 ch en version autonomie et finition You. Certes, le rayon d’action de 204 km (WLTP) n’a rien d’extraordinaire, mais reste suffisant pour une seconde voiture. Reste que le prix est imbattable. À noter que cette offre n’est disponible que jusqu’à la fin du mois, elle devrait ensuite dépasser les 14 000 €, toujours avec la Prime CEE. Sa cousine technique, la Fiat Grande Panda n'arrive pas à s'aligner en étant proposée à partir de 17 600 €.

Des portes ouvertes les 17 et 18 janvier

Par ailleurs, la marque ne met pas l’accent que sur la ë-C3 pendant ce mois-ci. Le dernier C5 Aircross MHEV You est disponible à partir de 324 €/mois (avec 3 000 € d’apport), tandis que le C3 Aircross Turbo 100 ch You débute à 199 €/mois (2 500 € d’apport), la C4 Hybride 110 ch You à 219 €/mois (2 500 € d’apport) et le Berlingo diesel à partir de 259 €/mois (2 500 € d’apport). Enfin, la petite Ami est toujours proposée à moins de 100 €/mois.