Injustement boudée, la Renault R.S.01 va peut-être enfin connaître la gloire qu’elle mérite : elle s'attaque à Pikes Peak

La Renault R.S.01 a été dévoilée en 2015 à l’époque où le constructeur français organisait encore ses grands week-ends sur les circuits d’Europe, les « World Series By Renault ». Remplaçant la Mégane Trophy déjà très véloce (un sport-proto déguisé), elle s’imposait comme la voiture de compétition mono-marque la plus performante du monde.

Disposant d’une monocoque en fibre de carbone et d’un V6 biturbo de 3,8 litres de 550 chevaux de Nissan GT-R installé en position centrale arrière, elle ne pesait que 1 100 kg sur la balance et générait 1,7 tonne d’appui à 300 km/h. En résumé, c’était une voiture beaucoup plus performante sur circuit que les meilleures GT de compétition d’alors, les GTE et GT3 FIA. Avec autant d’appui aérodynamique et un châssis si léger, elle s’approchait même des chronos des autos très spéciales du championnat allemand DTM !

Un échec

Cette Renault R.S.01, que j’ai eu la chance de pouvoir essayer malgré mon modeste niveau de pilotage sur la piste de Jerez en 2015, a aussi été conçue avec un cahier des charges très précis : celui de coûter moins cher à l’achat (290 000€ HT) et en entretien que les autos de la classe FIA GT3. Par rapport aux autos de la Porsche Cup, du challenge Ferrari ou même du Super Trofeo Lamborghini, c’était un vrai monstre. Avec une facilité de prise en main lui permettant d’être maîtrisée aussi par des pilotes « gentlemen drivers », même si de telles performances aérodynamiques ne sont accessibles qu’à de vrais pilotes « d’usine ». C’était vraiment la voiture de circuit ultime d’une certaine façon.

Hélas, les clients n’ont pas répondu présents. Malgré ces performances si impressionnantes, les gentlemen drivers préféraient aller vers des séries monomaques aux badges plus célèbres (Porsche, Ferrari, Lamborghini) et lorsque Renault a adapté la voiture en dégradant ses performances pour la rendre éligible dans les championnats FIA GT3 après la suppression des World Series By Renault et sa coupe, les écuries refusaient d’investir dans un produit frappé d’un losange Renault plutôt que dans des McLaren ou des Ferrari. Produite à une trentaine d’exemplaires, elle a été vite abandonnée par Renault faute de succès.

Un air de revanche à Pikes Peak

A l’occasion de l’édition 2026 de la célèbre course de côte de Pikes Peak dans le Colorado, le pilote et youtubeur français Valentin Simonet a décidé de ressortir l’une de ces Renault R.S.01 pour lui donner une occasion extraordinaire de montrer l’étendue de son talent. Dans cette épreuve très spéciale où l’appui aérodynamique maximal compte autant que la puissance moteur maximale, elle peut sans doute finir très haut dans le classement général de l’épreuve.

La voiture sera engagée par le Krafft Racing et l’équipe ne disposera bien évidemment pas des mêmes moyens qu’Alpine lorsque la marque y a signé un podium en 2023 avec son A110 « Pikes Peak » (une A110 GT3 modifiée spécialement). L’année dernière, c’est un proto français aux performances démoniaques, le Nova Proto NP01, qui a remporté le classement général devant un monstre électrique de Ford. Le record chrono absolu de l’épreuve appartient toujours au Volkswagen ID.R piloté par Romain Dumas en 2017.

Alors, jusqu’où ira la Renault R.S.01 à Pikes Peak ? Rendez-vous le 21 juin prochain pour le savoir.