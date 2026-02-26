Essayé par Caradisiac à l’automne dernier, le nouvel Audi Q3 de troisième génération se replace face au BMW X1 et au vieillissant Mercedes GLA. Depuis son lancement, il laisse le choix entre une motorisation essence à hybridation légère de 150 chevaux, une variante hybride rechargeable de 272 chevaux et un TDI diesel de 150 chevaux.

Audi France ajoute cette fois une seconde version diesel à la vocation plus « haut de gamme », avec le 2,0 litres turbo TDI poussé à 193 chevaux et toujours combiné à une boîte automatique à sept rapports. L’engin abat officiellement le 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et peut filer à 220 km/h en vitesse de pointe.

En France, il y a hélas un gros malus

Sur le marché français, hélas, ce nouveau Q3 TDI de 193 chevaux devra lui aussi composer avec les deux types de malus : 8 770€ de taxe CO2 2026 au minimum à cause de ses 160 g/km (en version de base), mais aussi 3 215€ de malus masse puisqu’il pèse au minimum 1 780 kg sur la balance.

Comme tous ses rivaux et quelle que soit la version, d’ailleurs, ce nouveau Q3 est systématiquement pénalisé par le malus puisque même la variante hybride rechargeable y a droit depuis la dernière réforme du système d’écotaxes. Depuis les récents changements dans la fiscalité des entreprises, cette variante diesel sera toujours pénalisée à ce niveau.

A partir de 51 500€

Comptez sur un prix de base fixé à 51 500€ pour ce nouveau Q3 diesel de 193 chevaux (en finition Design de base), à comparer aux 45 950€ de la version TDI 150 chevaux dans la même finition. L’entrée de gamme, équipée du bloc essence de 150 chevaux, démarre toujours à 43 850€.

Audi devrait prochainement ajouter aussi une version hybride rechargeable de 204 chevaux dans la gamme (proposée sur les Volkswagen Tiguan, Cupra Formentor et autres Passat Break) et on attend de savoir si le constructeur aux anneaux osera décliner une vraie version Audi Sport comme sur l’ancien RS Q3.