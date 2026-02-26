Après une chute de près de 400 mètres, il survit 5 jours dans un Peugeot 3008 grâce à l’eau d’un ruisseau

Les faits remontent au 21 février 2026. Ce jour-là, des chasseurs remarquent des débris automobiles près d’une route bordée par un ravin, la départementale 122 au niveau de Saint-Julien-du-Gua. En regardant dans le ravin, ils se rendent compte, comme rapporté dans France 3 Régions, qu’une voiture complètement détruite se situe tout au fond.

Il s’agit d’un Peugeot 3008 de seconde génération qui a effectué de nombreux tonneaux jusqu’à son arrêt final après une sortie de route. Et en arrivant à la voiture, les chasseurs découvrent qu’il y a un homme vivant, blessé et conscient à bord !

Cinq jours dans un Peugeot 3008

La personne, âgée de 48 ans, était le conducteur de la voiture. Il était en fait tombé dans ce ravin quatre jours plus tôt lors d’un accident et il n’y a pas eu d’autres véhicules impliqués ni de témoins. Sauvé par la structure de la voiture mais gravement blessé et incapable de sortir du véhicule, il a survécu grâce à un petit coup de chance : la voiture a fini dans un petit ruisseau qui lui a permis de boire pendant tout ce temps !

Grièvement blessé et probablement dans l’incapacité de passer un appel par téléphone, il a été secouru dans une opération qui a nécessité la présence de quatorze pompiers, cinq véhicules, un hélicoptère et une équipe d’intervention spécialisée des terrains montagneux.

Et le bouton de secours ?

L’article ne précise pas si le véhicule en question était équipé du bouton d’appel de secours, obligatoire dans les voitures neuves depuis le 1er avril 2018. Dans un cas comme celui-là, l’éventuelle absence de réseau sur les lieux de l’accident pourrait avoir empêché son fonctionnement.