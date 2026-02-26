Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Lancia Gamma

Essais hivernaux pour la prochaine nouveauté de la marque italienne Lancia, la future Lancia Gamma sort de l’ombre.

Paul Pellerin

10  

SCOOP – Pour le moment on ne connaissait d’elle que son nom, mais voici que nos chasseurs de scoop viennent de débusquer la future Lancia Gamma. Il s’agit d’un prototype de cette auto qui sera le premier crossover de la marque italienne qui sera dévoilée vers la fin de l’année en versions électrique et hybride.

La Lancia Gamma est une berline fastback qui est arrivée sur le marché en 1975 et qui a été ensuite déclinée en carrosserie coupé. La carrière de la Lancia Gamma (qui tirait son nom de la Gamma 20 HP de 1910) va s’arrêter en 1984 suite à des problèmes de fiabilité et au manque d’attrait des clients pour cette auto qui affichait une allure atypique.

En relançant la Lancia Gamma, le groupe Stellantis espère que ce nouveau modèle qui sera un crossover obtiendra plus de succès. Pour le moment, nos chasseurs de scoop ont croisé la route d’un des prototypes électriques de cette auto qui sera également commercialisé en version hybride dans quelques mois.

C’est sur les routes de Scandinavie que nos chasseurs de scoop ont repéré le prototype de la future Lancia Gamma. Comme on peut le voir sur ces images, il s’agit d’un crossover qui devrait reprendre la signature lumineuse de la Lancia Ypsilon. Ce modèle devrait être présenté en fin d’année.

La Lancia Gamma va précèder de deux ans la future Delta

Deuxième modèle de la nouvelle gamme du constructeur Lancia, la Lancia Gamma va se placer aux côtés de la petite Lancia Ypsilon et deviendra le fer de lance de la marque italienne. Plus tard, vers 2028, arrivera la future Lancia Delta, héritière de la célèbre Delta HF Intégrale, cinq fois championne du monde des rallyes à partir de 1987 jusqu’en 1991. La Lancia Gamma qui s’annonce et devrait être dévoilée avant la fin de l’année, est un crossover de 4,70 m de long qui devra beaucoup au SUV  Peugeot 3008 dont elle utilisera la plateforme et les motorisations électriques et thermiques. Ce crossover italien sera produit sur le site de Melfi en Italie aux côtés de la DS N° 8 et du Jeep Compass et du futur SUV DS N° 7. Tous ces modèles utilisent la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis.

Pour le moment il s’agit de la version électrique qui a été photographiée. Mais la Lancia Gamma existera aussi avec des motorisations hybrides : micro-hybride 48V et PHEV. Elle existera également en version sportive HF pour « High Fidelity », comme l’Ypsilon électrique de 280 ch et la future Delta, sans que l’on sache pour le moment, quelle motorisation de la Gamma adoptera ces deux lettres légendaires. 

De l’électrique et de l’hybride au menu de la Gamma

Pour les motorisations de la future Lancia Gamma, la marque transalpine n’aura qu’à se servir dans l’offre de motorisations des autres modèles Stellantis. C’est pourquoi l’on devrait retrouver sous le capot de cette auto une offre d’au moins deux motorisations électriques. Modèle haut de gamme, on devrait trouver l’électromoteur de 280 ch de la Lancia Ypsilon HF placée sur l’essieu avant. Ensuite il y aura au moins une version intégrale constituée de deux électromoteurs (un sur chaque essieu) d’une puissance totale de 350 ch comme pour le crossover DS N° 8. Toutes les motorisations électriques bénéficieront d’une batterie de 97,2 kWh de capacité utile afin d’obtenir une autonomie de plus de 700 km. Pour les motorisations hybrides, la Lancia Gamma fera confiance en entrée de gamme au bloc micro-hybride de 145 ch dont de nombreuses autos du groupe Stellantis disposent, mais aussi à la motorisation hybride rechargeable (PHEV) affichant une puissance combinée de 240 ch. Il s’agit d'une motorisation qui équipe déjà la berline DS N° 4 et le crossover Peugeot 408.

