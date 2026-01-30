La plus chic des petites berlines : Lancia Appia - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Lancia a quelque chose d’un Citroën à l’italienne. La marque de Chivasso s’est, elle aussi, signalée par des modèles à la technologie avant-gardiste. On pense notamment à la Lambda, première voiture monocoque, ou encore à l’Aurelia, qui a inauguré le moteur V6 dans l’automobile. Par ailleurs, et là encore comme Citroën, Lancia s’est longtemps fourvoyée dans des procédés de fabrication trop complexes, ce qui a mené à une quasi-faillite et un rachat, par Fiat cette fois.

Ces éléments, on les retrouve dans la Lancia Appia, une petite berline sortie en 1953. Conformément à ses habitudes, le constructeur dote cette propulsion de portières à ouverture antagoniste, sans montant central. Le tout, en conservant une structure monocoque. Cela rappelle sa devancière, l’Ardea, mais grève le prix de vente. 30 % plus chère que la Fiat 1100 sortie presque au même moment, l’Appia se vendra peu (103 161 unités en 10 ans) malgré ses nombreuses déclinaisons et son excellent moteur V4. Ultracompact, cet 1,1 l manque pourtant de nerf avec ses 38 ch. Par ailleurs, comme les gros modèles, l’Appia escamote toutes ses soudures de carrosserie en les comblant à l’étain, un procédé de carrossier classique qui coûte, logiquement, fort cher. Conséquence, cette auto ne sera jamais rentable. Du pur Lancia !

Revue en 1956 (poupe allongée) et 1959 (calandre horizontale), l’Appia gagnera en puissance (jusqu'à 48 ch) sans perdre de sa fiabilité proverbiale. L’exemplaire qu’on voit à Rétromobile date de 1962, et se présente dans un état magnifique. Dans une configuration des plus élégantes, il surprend par l’ouverture de ses portières, qui se ferment sans effort. Petite mais raffinée, cette Lancia est une monture sympa et originale pour des sorties vintage en famille. Et elle ne coûte pas très cher, à 12 500 €. Restent la question des pièces détachées, rares et onéreuses, et la carrosserie, complexe à restaurer.

Check-list

- Corrosion

- Conformité à l'origine

- Mises à la masse

Les +

- Raffinement étonnant

- Qualité de fabrication

- Fiabilité

Les –

- Puissance un peu juste

- Pièces onéreuses

- Restauration complexe