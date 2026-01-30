La plus chic des petites berlines : Lancia Appia - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo
Discrète et sans prétention, la Lancia Appia surprend par ses détails d’un raffinement typique de modèles de luxe alors qu’elle se destine au plus grand nombre. Un très bel exemplaire est à vendre à Rétromobile.
Lancia a quelque chose d’un Citroën à l’italienne. La marque de Chivasso s’est, elle aussi, signalée par des modèles à la technologie avant-gardiste. On pense notamment à la Lambda, première voiture monocoque, ou encore à l’Aurelia, qui a inauguré le moteur V6 dans l’automobile. Par ailleurs, et là encore comme Citroën, Lancia s’est longtemps fourvoyée dans des procédés de fabrication trop complexes, ce qui a mené à une quasi-faillite et un rachat, par Fiat cette fois.
Ces éléments, on les retrouve dans la Lancia Appia, une petite berline sortie en 1953. Conformément à ses habitudes, le constructeur dote cette propulsion de portières à ouverture antagoniste, sans montant central. Le tout, en conservant une structure monocoque. Cela rappelle sa devancière, l’Ardea, mais grève le prix de vente. 30 % plus chère que la Fiat 1100 sortie presque au même moment, l’Appia se vendra peu (103 161 unités en 10 ans) malgré ses nombreuses déclinaisons et son excellent moteur V4. Ultracompact, cet 1,1 l manque pourtant de nerf avec ses 38 ch. Par ailleurs, comme les gros modèles, l’Appia escamote toutes ses soudures de carrosserie en les comblant à l’étain, un procédé de carrossier classique qui coûte, logiquement, fort cher. Conséquence, cette auto ne sera jamais rentable. Du pur Lancia !
Revue en 1956 (poupe allongée) et 1959 (calandre horizontale), l’Appia gagnera en puissance (jusqu'à 48 ch) sans perdre de sa fiabilité proverbiale. L’exemplaire qu’on voit à Rétromobile date de 1962, et se présente dans un état magnifique. Dans une configuration des plus élégantes, il surprend par l’ouverture de ses portières, qui se ferment sans effort. Petite mais raffinée, cette Lancia est une monture sympa et originale pour des sorties vintage en famille. Et elle ne coûte pas très cher, à 12 500 €. Restent la question des pièces détachées, rares et onéreuses, et la carrosserie, complexe à restaurer.
Check-list
- Corrosion
- Conformité à l'origine
- Mises à la masse
Les +
- Raffinement étonnant
- Qualité de fabrication
- Fiabilité
Les –
- Puissance un peu juste
- Pièces onéreuses
- Restauration complexe
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tient dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
