Le Skoda Elroq électrique va vraiment rendre jaloux les gens de chez Volkswagen

Même s’il n’a pas réussi à conserver sa couronne mondiale, le Tesla Model Y est resté le véhicule électrique neuf le plus vendu d’Europe sur l’année 2025. Avec 151 331 exemplaires écoulés et malgré une chute des ventes de 28 % par rapport à l’année 2024, il surclassait assez nettement le second modèle électrique le plus apprécié qui se limitait à 94 106 exemplaires sur la même période.

Ce second modèle le plus apprécié, c’était le Skoda Elroq qui a réussi un démarrage commercial spectaculaire l’année dernière. Et c’est encore mieux parti pour l’année 2026 puisqu’il occupe la première place du marché des voitures électriques neuves d’après les données de Data Force publiées par Automotive News.

Le roi Elroq

Avec 8 426 unités écoulées sur mois de janvier 2026, il démarre en effet en tête juste devant la Renault 5 E-Tech electric (7 149) dont on saluait aussi récemment les chiffres excellents. Le Tesla Model Y n’est que troisième (6 601). Les Volkswagen ID.3 et ID.4 suivent (5 417 et 4 829) juste devant la grosse berline ID.7 (4 663) et le Skoda Enyaq (4 482). Le BMW iX1 est 8ème (4 182) devant la « voiture de l’année 2026 » Mercedes CLA (3 816) et le Kia EV3.

Alors que l’Enyaq avait déjà réalisé de très beaux chiffres depuis son lancement, l’Elroq se place donc désormais en leader absolu du marché des voitures électriques neuves sur notre marché. Proposé chez nous à partir de 37 380€ avec les batteries de 63 kWh (427 km d’autonomie WLTP) ou à partir de 43 680€ avec les grosses batteries de 79 kWh (570 km d’autonomie WLTP), l’Elroq paraît très concurrentiel quand on étudie son rapport prix-prestations. Mais l’intérêt pour ce modèle dépasse visiblement cette simple donnée.

A titre de comparaison, la voiture neuve la plus vendue toutes catégories confondues sur le mois de janvier 2026 a été la Renault Clio avec 14 660 exemplaires écoulés. Les chiffres du mois de février seront dévoilés la semaine prochaine.

Volkswagen, Renault et Skoda au coude-à-coude

Précisons que Volkswagen reste première sur les ventes de voitures 100 % électriques avec 17 230 autos écoulées en janvier 2026, juste devant Renault et ses 14 447 unités. Skoda est troisième avec 14 022 voitures livrées devant BMW (11 428), Audi (9 954), Kia (9 407), Mercedes (9 312), BYD (8 711), Peugeot (8 105), Tesla (7 794), Hyundai (7 140), Ford (7 102), Volvo (6 745), Citroën (6 579) et Opel (5 336).