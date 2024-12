Skoda Elroq, un SUV électrique enfin abordable

En bref

SUV compact électrique

À partir de 33 000 €

Autonomie : jusqu'à 572 km

Avec l’Elroq, Skoda entend marquer un tournant dans sa stratégie électrique et séduire un large public. Le SUV compact est en effet le premier de la gamme à profiter du nouveau style Skoda mais surtout, il casse les prix pour devenir l'un des plus abordables de sa catégorie.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Paramétrage des cookies

33 000 €, c’est le prix de départ du Skoda Elroq. Une fois le bonus déduit son prix est ramené à 29 000 €. Et attention, on ne parle pas d’une version d’accès totalement dépouillée. A ce prix, vous avez droit à 170 ch, 372 km d’autonomie et un équipement plutôt complet comprenant le démarrage sans clé, la caméra de recul, les jantes alliage 19’’ et la double dalle numérique. Aucun de ses concurrents directs, à savoir le Peugeot e-3008 ou le Renault Scénic, n’est en mesure de s’aligner.

Skoda frappe fort en matière de prix mais aussi en matière de design. Le nouveau Elroq arbore le nouveau look à la fois sobre et moderne de la marque tchèque composé d’une signature lumineuse à double étage utilisant la technologie LED. Avec en haut, des feux de position et des clignotants regroupés dans quatre petits carrés reliés par un fin bandeau noir laqué, appelé Teck Deck. Sur la partie basse, on retrouve les feux de croisement et de route placés dans un seul bloc optique.

A bord c’est simple, on retrouve à l’identique le cockpit de l’Enyaq composé d’une minuscule instrumentation numérique et d’une tablette tactile de 13’’, légèrement orientée vers le conducteur. Cette dernière présente une bonne résolution et s’avère réactive. L'Elroq gagne aussi plusieurs fonctionnalités comme le pré-conditionnement manuel de la batterie pour optimiser la recharge, le planificateur d'itinéraire connecté ou encore le plug and pay sur les bornes adaptées. A cela, Skoda ajoute une application dédiée qui permet de consulter le lieu, les statuts de la voiture et même de stationner la voiture depuis l'extérieur via votre smartphone. L'Elroq ne cède pas au tout tactile et conserve des boutons physiques sous l’écran, permettant d’avoir un accès rapide aux aides à la conduite, aux modes de conduite, aux fonctions de parking et à la climatisation.

Malgré ses tarifs compétitifs, l’Elroq ne mégote pas sur la qualité de présentation qui est plaisante. Les matériaux sont soignés et les rangements fourmillent à l’image du vaste logement au pied de la console centrale, du range parapluie, du filet sous le cache-bagage pour les câbles de recharge ou encore du bac amovible situé entre les sièges avant et arrière.

Ce qui ne change pas chez Skoda, et c’est tant mieux, c’est l’habitabilité à bord. Les passagers arrière sont royalement traités à tous les niveaux (un peu moins pour celui du milieu). Il y a beaucoup de places pour les jambes, une banquette moelleuse et de petites attentions comme deux points de charge, un bac de rangement additionnel et des logements pour smartphone dans les aumônières.

Le coffre se place parmi les meilleurs de la catégorie avec 470 litres de base et jusqu’à 1 600 litres une fois les sièges rabattus. Plusieurs astuces permettent d'optimiser le chargement comme les filets de maintien, les crochets d'arrimage ou encore des cales que l'on scratche sur le tapis de coffre. L’Elroq peut répondre sans difficultés aux besoins d’une famille de 5 personnes.