Que vaut la #5 Summit Edition, la version la plus baroudeuse du SUV de Smart ?

EN BREF SUV familial 587 ch 4 roues motrices 57 600 €

Il est bien loin le temps où Smart s’était fait connaître par sa Fortwo, citadine longue de 2,50 m. Depuis 2019, Smart, détenu par Mercedes et le constructeur chinois Geely ne produit que des véhicules électriques. Après la #1 et la #3, voici maintenant la #5.

Après un premier essai effectué au volant de la déclinaison Brabus (forte de 645 ch), place désormais à une version légèrement plus civilisée développant tout de même 587 ch, mais qui revendique une légère touche baroudeuse.

Attention, ne vous attendez pas non plus à vous aventurer très loin du bitume. Car cette Summit Edition est très proche des versions traditionnelles, mais pas seulement sur le plan esthétique.

Elle se distingue ainsi par sa couleur exclusive « Vert Planete Mat », les badges spécifiques, son mode de conduite « Off Road », les jantes 20 pouces Helix, l’attelage, la charge bidirectionnelle et même en accessoires une galerie de toit avec échelle latérale. Mis à part cela, cette #5 possède un style toujours aussi clivant avec un capot plat, une partie avant verticale et dénuée de calandre, des arches de roues prononcées et un arrière abrupt. L’ensemble est massif, mais on remarque immédiatement le travail qui a été effectué au niveau de la signature lumineuse avant et arrière composée de petits feux rectangulaires.

Si l’extérieur n’est pas commun, il en est de même de l’habitacle, qui met l’accent sur la modernité avec une débauche d’écrans. Face au conducteur, une instrumentation de 10,25 pouces doublée d'un affichage tête haute de 25,6 pouces et surtout deux autres écrans de 13 pouces (sauf version d’entrée de gamme). Celui de gauche est dédié au passager, qui peut ainsi regarder des vidéos. Cet ensemble est très agréable à utiliser avec une grande rapidité, une vraie fluidité, mais attention, il faudra un temps d’adaptation puisque les fonctions sont très nombreuses, car il faut passer par cet écran pour régler par exemple pour régler les rétroviseurs extérieurs, la climatisation ou désactiver les aides à la conduite. La présentation globale est donc originale dans les lignes, mais aussi qualitative avec des matériaux bien choisis.

Long de 4,70 m, cette #5 est la plus grande Smart jamais produite. Il en ressort que celle-ci est particulièrement logeable notamment à l’arrière, avec un espace aux jambes très généreux. Attention, la place centrale reste trop étroite et ferme. Le volume de coffre est généreux puisqu’il est de 630 litres dont un sous-coffre auquel il faut ajouter un frunk de 47 litres et même 72 litres pour les versions deux roues.

Une puissance digne d'une sportive

Même si Smart ne met pas cela en avant, la #5 possède des moteurs puissants allant de 340 ch à 645 ch. Elle est donc l’un des SUV familiaux les plus puissants du marché. Notre version n’est pas la plus puissante, mais elle développe tout de même 587 ch et un couple énorme de 643 Nm soit des chiffres dignes d’une sportive comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 4,9 s. La vitesse maximale est pour sa part bridée à 200 km/h. Toutefois, même si le dynamisme est bien présent avec des performances élevées, le comportement est loin d’être à ce niveau. Alors, certes, les deux moteurs électriques qui passent la puissance sur les deux essieux n’ont aucune difficulté à animer cette #5.

Les accélérations sont très fortes, mais le comportement est moins sportif que les motorisations pourraient le laisser croire. En effet, avec 2 370 kg sur la balance, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Ainsi, lors des phases de freinage et de l’inscription en virage, le poids se fait naturellement sentir. C’est d’autant plus dommage que cette #5 est bien amortie avec un excellent confort, mais aussi une tenue de caisse efficace qui empêche des prises de roulis trop importantes. Le comportement est globalement équilibré et même très convaincant sur grand axe où l'on apprécie le silence de confort dû notamment à la bonne isolation phonique des bruits de roulement et d’air. En conduite dynamique, mis à part des mouvements de caisse plus affirmés, on aurait souhaité un freinage un peu plus mordant afin de ralentir plus efficacement cette lourde #5.

Des puissances de charge de 400 kW !

Comme de nombreux modèles électriques, cette #5 propose deux types de batteries. Les versions les plus accessibles disposent d’une LFP (lithium/fer/phosphate) de 76 kWh brute (74,4 kWh nette) ou alors sur les versions les plus huppées, une NCM (nickel/cobalt/manganèse) de 100 kWh brute (94 kWh nette), qui lui permet de revendiquer des autonomies officielles généreuses comprises entre 465 km pour la première configuration et jusqu’à 590 km pour la seconde, qui est celle de notre essai. Mais la grande force de cette Smart est son architecture 800 volts, qui est réservée habituellement à des marques premium. Grâce à cette technologie, uniquement disponible sur la grosse batterie, la #5 accepte des capacités de recharge pouvant atteindre 400 kW permettant de passer de 10 à 80 % de la batterie en moins de 18 min. La petite batterie offre des performances moindres, mais tout de même intéressantes, avec 150 kW en courant continu. De quoi passer de 10 à 80 % en moins de 30 min, ce qui est dans la norme. En courant alternatif, la capacité est de 11 KW pour la petite batterie et 22 kW pour la grande. La régénération est réglable sur trois niveaux avec un mode e-pedal (jusqu’à l’arrêt complet), mais attention à bien choisir le niveau, car celle-ci est parfois trop élevée. Enfin, bonne nouvelle, cette #5 dispose d’un système de Plug & Charge très pratique.

Malgré cela, pas de miracle sur la consommation : relief montagneux, formes cubiques et gros moteurs ne font pas bon ménage. Ainsi, nous avons relevé, lors de notre essai, une moyenne de 23,4 kWh, soit une autonomie réelle de 400 km.