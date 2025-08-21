Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lamborghini Murcielago Roadster

Il percute depuis sa Lamborghini une Jaguar qui lui appartient

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Triste histoire pour le propriétaire de cette Lamborghini Murcielago Roadster. Il vient en effet de crasher sa sportive italienne dans une Jaguar F-Page SVR qui lui appartient aussi.

Il percute depuis sa Lamborghini une Jaguar qui lui appartient

Lors de la Monterey Car Week, de nombreuses supercar circulent sur les routes voisines de l'événement d'ampleur internationale. Et malheureusement, cela s'accompagne parfois d'accidents plus ou moins destructeurs. L'accrochage de ce sujet concerne une Lamborghini Murcielago Roadster crashée par son propriétaire dans son propre SUV Jaguar F-Pace SVR. Une sorte de double sinistre aux conséquences financières sans aucun doute assez coûteuses.

Le clip partagé sur le réseau social TikTok montre la supercar italienne quelques instants après l'accrochage. Il permet de voir un véhicule de police en train de pousser la découvrable survitaminée sur le bas-côté de manière très expéditive. L'agent en charge de libérer la voie se contente en effet de poser son pare-buffle sur la poupe de la Murcielago pour la déplacer le plus vite possible.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies tiktok en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Aucun blessé

L'état de la Lamborghini fait peine à voir avec un bouclier bien amoché, un capot avant arraché, des projecteurs fissurés et un pare-brise enfoncé. Les dégâts sont si lourds qu'ils laissent apparaître la roue avant droite de l'auto. Malgré l'étendue des dégâts, aucune personne n'a été blessée dans l'accident.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Lamborghini Murcielago Roadster

Lamborghini Murcielago Roadster

SPONSORISE

Actualité Lamborghini

Voir toute l'actu Lamborghini

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/