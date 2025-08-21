Il percute depuis sa Lamborghini une Jaguar qui lui appartient

Lors de la Monterey Car Week, de nombreuses supercar circulent sur les routes voisines de l'événement d'ampleur internationale. Et malheureusement, cela s'accompagne parfois d'accidents plus ou moins destructeurs. L'accrochage de ce sujet concerne une Lamborghini Murcielago Roadster crashée par son propriétaire dans son propre SUV Jaguar F-Pace SVR. Une sorte de double sinistre aux conséquences financières sans aucun doute assez coûteuses.

Le clip partagé sur le réseau social TikTok montre la supercar italienne quelques instants après l'accrochage. Il permet de voir un véhicule de police en train de pousser la découvrable survitaminée sur le bas-côté de manière très expéditive. L'agent en charge de libérer la voie se contente en effet de poser son pare-buffle sur la poupe de la Murcielago pour la déplacer le plus vite possible.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies tiktok en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies tiktok

Aucun blessé

L'état de la Lamborghini fait peine à voir avec un bouclier bien amoché, un capot avant arraché, des projecteurs fissurés et un pare-brise enfoncé. Les dégâts sont si lourds qu'ils laissent apparaître la roue avant droite de l'auto. Malgré l'étendue des dégâts, aucune personne n'a été blessée dans l'accident.