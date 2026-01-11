Qui veut rouler avec l’ancien Hummer de Tupac ? Son ex-H1 bientôt disponible aux enchères
Le gigantesque 4x4 du rappeur américain Tupac passera prochainement sous le marteau des enchères. Un exemplaire du Hummer H1 précédemment adjugé à plus de 290 000 euros avant le défaut de paiement de l’acheteur.
La maison des enchères Bonhams propose actuellement un lot très particulier dans son catalogue en ligne. Le modèle en question concerne en effet un Hummer H1 noir ayant appartenu à la star Tupac Shakur dans les années 90.
Les clichés publiés avec l’annonce dévoilent un habitacle particulièrement luxueux pour une voiture initialement conçue pour un usage militaire sur des terrains difficiles. L’intérieur respire l’opulence avec du cuir beige et des inserts en bois en parfait état de conservation. Tupac achetait ce Hummer neuf en 1996 quelques semaines avant son assassinat à Las Vegas.
Peu de kilomètres et une ancienne vente ratée
Sous son capot, ce Hummer H1 embarque un énorme bloc diesel 6,5l délivrant 208 chevaux seulement pour 597 Nm de couple tandis que son odomètre indique à peine 10 000 miles (16 000 kilomètres environ). Détail amusant : lors d’une précédente vente aux enchères, le marteau tombait à 340 000 dollars (292 000 euros au cours actuel) mais l’acheteur ne parvenait pas à transférer les fonds pour finaliser la transaction du 4x4. Rendez-vous le 23 janvier prochain pour découvrir le prix de vente de ce Hummer H1 très spécial.
