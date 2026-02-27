Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mclaren W1

Plus de 25 000 euros la miniature ? Oui, mais ses détails sont ceux d’une vraie McLaren

Dans Loisirs / Jouets

Adrien Raseta

1  

Réserver le budget d’une petite sportive pour une voiture miniature n’a rien de raisonnable sur le papier. Sauf que dans le cas de cette McLaren W1 réduite à l’échelle 1:8 par l’entreprise Amalgam, il y a des arguments à faire valoir.

Plus de 25 000 euros la miniature ? Oui, mais ses détails sont ceux d’une vraie McLaren

Les objets décoratifs hors de prix faisant référence à l’automobile ne manquent pas. Et sans surprise, les miniatures n’échappent pas à la règle. La preuve avec cette McLaren W1 par Amalgam Collection, une société habituée des réalisations ultra-détaillées.

Les images proposées par la marque forcent le photographe à glisser sur les clichés une main humaine tant la fidélité de la supercar miniature est proche de l’authentique véhicule. Plus proche de l’objet d’art que du jouet, cette Mclaren W1 a nécessité non moins de 3000 heures de travail sur la partie 3D, les peintures et les matériaux avant la production. Du côté des tarifs, cette miniature est vendue 17 995 euros pour la variante standard et même 25 195 euros pour un exemplaire personnalisé avec des matériaux commandés chez McLaren et habituellement réservés à la W1 échelle 1.

Sans cette main, difficile de comprendre qu’il s’agit d’une miniature.
Sans cette main, difficile de comprendre qu’il s’agit d’une miniature.

Amalgam, un spécialiste de la miniature d’exception

La société Amalgam Collection fondée en 1985 au Royaume-Uni est initialement spécialisée dans les maquettes architecturales. Elle se lance en 1995 dans le fabuleux monde des miniatures automobiles avec en guise de tremplin en 1998 un partenariat avec Ferrari. De quoi étendre par la suite son savoir-faire à d’autres marques et modèles avec un travail d’assemblage de 250 à 450 heures par unité pour les voitures 1:8.

Seuls 199 exemplaires seront produits.
Seuls 199 exemplaires seront produits.

Photos (7)

Voir tout
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mclaren W1

Mclaren W1

SPONSORISE

Actualité Mclaren

Voir toute l'actu Mclaren

Toute l'actualité

Voir toute l'actu