Plus de 25 000 euros la miniature ? Oui, mais ses détails sont ceux d’une vraie McLaren

Les objets décoratifs hors de prix faisant référence à l’automobile ne manquent pas. Et sans surprise, les miniatures n’échappent pas à la règle. La preuve avec cette McLaren W1 par Amalgam Collection, une société habituée des réalisations ultra-détaillées.

Les images proposées par la marque forcent le photographe à glisser sur les clichés une main humaine tant la fidélité de la supercar miniature est proche de l’authentique véhicule. Plus proche de l’objet d’art que du jouet, cette Mclaren W1 a nécessité non moins de 3000 heures de travail sur la partie 3D, les peintures et les matériaux avant la production. Du côté des tarifs, cette miniature est vendue 17 995 euros pour la variante standard et même 25 195 euros pour un exemplaire personnalisé avec des matériaux commandés chez McLaren et habituellement réservés à la W1 échelle 1.

Amalgam, un spécialiste de la miniature d’exception

La société Amalgam Collection fondée en 1985 au Royaume-Uni est initialement spécialisée dans les maquettes architecturales. Elle se lance en 1995 dans le fabuleux monde des miniatures automobiles avec en guise de tremplin en 1998 un partenariat avec Ferrari. De quoi étendre par la suite son savoir-faire à d’autres marques et modèles avec un travail d’assemblage de 250 à 450 heures par unité pour les voitures 1:8.