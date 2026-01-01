Quoi faire de ce morceau de McLaren ?
Une surprenante McLaren 600 LT est apparue sur le site des enchères des épaves IAAI. L’exemplaire en question s’affiche en effet dans un état insolite avec un arrière totalement absent.
Signer pour une McLaren 600LT demande un budget plutôt musclé, car la supercar dotée d’une monocoque en carbone promet des performances de premier plan avec sa mécanique doublement turbocompressée et son châssis de pointe. Dans le genre plus abordable, voici un coupé rouge. Problème : il n’a plus d’arrière.
Sur les images de l’annonce dénichée par nos confrères de la publication américaine Carscoops sur le site des épaves IAAI, la sportive britannique fait peine à voir. Le nez ne dévoile rien de particulier, mais rien de très rassurant ne se trouve à partir des portières. Un incendie a vraisemblablement eu raison de la poupe de l’Anglaise avec des éléments fondus, des pièces brûlées et une peinture carbonisée. Autrement dit, difficile d’imaginer cette Mclaren 600LT de retour un jour sur la route.
Une bête des circuits
Pour mémoire, la McLaren 600LT embarque 77 % des pièces de la déjà très performante 570S. Elle se démarque par une aérodynamique retravaillée grâce à un nouveau diffuseur arrière et un aileron fixe faisant progresser sa longueur de queue de 74 millimètres. Une évolution justifiant à elle seule son appellation LT pour « long tail » ou longue queue. Résultat : 96 kilos de gagnés et 30 canassons de plus pour le moteur. De quoi porter sa puissance à 600 chevaux pour 620 Nm de couple via une boîte robotisée double embrayage sept rapports. Dans cette configuration, le 0 à 100 tombe en 2,9 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 328 km/h.
