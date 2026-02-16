Rappel Peugeot 3008 et 5008 : pourquoi il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Les rappels sont monnaie courante dans l’industrie automobile. Défaut de démarreur chez BMW, logiciel défaillant chez Citroën ou encore problème de batterie chez Volvo, il n’y a pas une semaine, ou presque, sans qu’une nouvelle campagne soit lancée. Les marques prestigieuses telles qu’Aston Martin ou McLaren n’y échappent pas non plus. À partir du moment où le problème touche à la sécurité, une campagne officielle est lancée, même si le volume présentant un risque est très limité, comme c’est le cas ici.

S’il s’agit généralement de pièces défectueuses, celui qui nous concerne aujourd’hui relève d’un manque de qualité au sein des chaînes de montage. En effet, certains Peugeot 3008 et 5008 sont sortis d’usine avec des écrous de roue mal serrés. Le risque est bien sûr que ces goujons se desserrent totalement et que la roue continue sa route seule… L’accident serait alors inévitable.

Peu d’exemplaires à risque

Les 3008 concernés ont été assemblés entre le 19 novembre 2024 et le 13 juin 2025 et les 5008 entre le 14 novembre 2024 et le 12 mai 2025. Si la plage de production est assez étendue, la marque précise que le nombre d’exemplaires est au contraire réduit : seulement 33.

L’intervention en atelier consiste à vérifier le bon serrage des roues. Avant de recevoir un éventuel courrier, si votre véhicule est concerné, il est préférable de contacter un concessionnaire de la marque muni du numéro de série (mention E sur la carte grise). En attendant, vous pouvez vérifier vous-même si tous les écrous sont présents (au nombre de 5) sur chaque roue. Au moindre bruit suspect, arrêtez-vous dès que vous pouvez et appelez l’assistance.