McLaren organise le rappel de la 765LT Coupé

Au sein de l’imposante, et alléchante, gamme des coupés McLaren, la 765 LT, apparue en 2020, occupe une place à part. Elle appartient, en effet, aux Super Series, des modèles produits en nombre limité sur la base de modèles plus "grand public", toutes choses étant évidemment relatives.

Développée à partir de la 720S, la 765lt a été produite à 765 exemplaires, aussi bien en coupé qu’en Spider. Sous le capot de cette "longue queue" (LT signifie Long Trail), on retrouve le V8 maison, un 4.0 bi-turbo dont la puissance a été portée à 765 ch. Une valeur qui garantit des performances de très haut niveau.

Le coupé se mue en découvrable

Malgré le soin porté à la mise au point de ce modèle, incontournable sur un véhicule capable d’atteindre des vitesses inavouables, Mclaren a récemment fait savoir aux autorités européennes que ce modèle était affecté par un problème pouvant mettre à mal la sécurité des automobilistes.

En effet, la vitre arrière de la 765LT est mal fixée et peut se décrocher lorsque la voiture circule. Depuis quelques semaines, les propriétaires européens de cette auto sont contactés par le constructeur afin de faire procéder au rappel identifié sous la référence 2024/002.

Discrétion britannique

Conformément à ses habitudes, le constructeur n’a fourni aucun détail sur l’intervention programmée et sur le nombre de 765LT concernées en France.