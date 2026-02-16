Kangourou sur la piste, carambolage énorme : la course des 12 Heures de Bathurst a encore été infernale en Australie

out le monde connaît le grand circuit du Nürburgring, souvent surnommé « enfer vert » en raison de son tracé extrêmement long et complexe, composé essentiellement de virage à haute vitesse avec une piste bosselée et peu de dégagements. Chaque année, on découvre des images assez surréalistes sur la Nordschleife où, pendant les 24 Heures du Nürburgring, certaines manœuvres de dépassement totalement dingues se succèdent (dont la fameuse du pilote français Kevin Estre en mettant deux roues dans l’herbe au volant de sa Porsche 911 GT3 R).

Mais n’oublions pas non plus Mount Panorama, un circuit australien lui aussi totalement hors normes, où se tiennent chaque année les 12 Heures de Bathurst. Tracé sur une petite montagne, ce circuit contient lui aussi des virages extrêmement techniques et surtout, certaines portions sans visibilité sont totalement dépourvues de dégagements. Chaque année, il s’y passe des choses un peu folles et ce sont des voitures de la catégorie FIA GT3 qui y courent depuis 2011, exactement comme aux 24 Heures du Nürburgring et désormais dans la catégorie GT du WEC (championnat du monde d’endurance).

Un malheureux kangourou et un carambolage effrayant

L’édition 2026 des 12 Heures de Barthurst se tenait ce week-end et cette fois encore, la course a été marquée par de nombreux moments spectaculaires. Dès les premiers tours de roues, déjà, la Ford Mustang GT3 d’une écurie figurant parmi les favoris a heurté un pauvre kangourou de plein fouet. Voiture détruite, abandon direct.

L’incident majeur a eu lieu à quatre heures de l’arrivée, lorsque la Porsche 911 GT3 R numéro 79 s’est retrouvée en quasi-tête-à-queue dans le virage de Forest Elbow, au sein de la partie la plus délicate du tracé. Malgré l’agitation de drapeaux jaunes par les commissaires de piste quelques dizaines de mètres avant la voiture, la Mercedes-AMG numéro 77 pilotée par Ralf Aron est arrivée à pleine vitesse sur la Porsche avec à la clé un accident très spectaculaire. La course a dû être neutralisée mais aucun pilote n’a été blessé.

C’est une Mercedes qui a gagné

Échappée de peu à l’énorme accident décrit précédemment, la Mercedes-AMG GT numéro 888 de Maro Englel, Maxime Martin et Mikael Grenier remporte la course devant une Porsche 911 GT3 R et une BMW M4 pilotée entre autres par Valentino Rossi.

Via Auto Hebdo