Par -40°C, ils traquent les secrets les mieux gardés des constructeurs : plongée dans l'enfer blanc des voitures du futur

À Arjeplog en Laponie suédoise, le froid on connaît. En plein hiver les températures descendent jusqu’à - 40° ! C’est dans cet endroit, peu recommandable en hiver, que les constructeurs effectuent en secret les essais de leurs prototypes, afin de savoir si les aides à la conduite qui les équipent, réagissent correctement sur une surface enneigée ou glacée.

Pour savoir si les ESP, ABS, aides à la conduite diverses et variées fonctionnent bien, rien de tel que de tester tout cela sur un des nombreux lacs gelés qui peuplent cette région désertique. C’est là aussi que les chasseurs de scoop traquent sans relâche, jour et nuit, le moindre prototype.

Des chasseurs de scoops à l’affût

Caradisiac vous donne à voir toute l’année ces photos de scoops qui vous permettent de découvrir avant tout le monde l’auto que vous déciderez peut-être d’acheter dans quelques années. Caradisiac a envoyé Julien Dell en reportage à Arjepolg. En exclusivité, il vous fait découvrir la curieuse ambiance de cette petite ville qui est une sorte de mini-salon à ciel ouvert des voitures du futur.

Julien a eu aussi la chance d’interviewer un chasseur de scoop qui passe tout l’hiver dans le Grand Nord pour essayer de photographier les futurs modèles qui roulent avec des carrosseries totalement masquées pour qu’on ne les reconnaisse pas. Instructif, informatif et exotique!