Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

4X4 - SUV - Crossover

Par -40°C, ils traquent les secrets les mieux gardés des constructeurs : plongée dans l'enfer blanc des voitures du futur

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

0  

SCOOP – La conduite sur un lac gelé, c’est le quotidien en hiver des essayeurs automobiles qui conduisent les prototypes des constructeurs automobiles. C’est aussi le quotidien des chasseurs de scoop qui traquent ces prototypes en plein hiver. Mais pour tout savoir sur ce que les constructeurs vous cachent, rien de mieux qu’une vidéo explicative.

Par -40°C, ils traquent les secrets les mieux gardés des constructeurs : plongée dans l'enfer blanc des voitures du futur

À Arjeplog en Laponie suédoise, le froid on connaît. En plein hiver les températures descendent jusqu’à - 40° ! C’est dans cet endroit, peu recommandable en hiver, que les constructeurs effectuent en secret les essais de leurs prototypes, afin de savoir si les aides à la conduite qui les équipent, réagissent correctement sur une surface enneigée ou glacée.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Pour savoir si les ESP, ABS, aides à la conduite diverses et variées fonctionnent bien, rien de tel que de tester tout cela sur un des nombreux lacs gelés qui peuplent cette région désertique. C’est là aussi que les chasseurs de scoop traquent sans relâche, jour et nuit, le moindre prototype.

Des chasseurs de scoops à l’affût

Caradisiac vous donne à voir toute l’année ces photos de scoops qui vous permettent de découvrir avant tout le monde l’auto que vous déciderez peut-être d’acheter dans quelques années. Caradisiac a envoyé Julien Dell en reportage à Arjepolg. En exclusivité, il vous fait découvrir la curieuse ambiance de cette petite ville qui est une sorte de mini-salon à ciel ouvert des voitures du futur.

Julien a eu aussi la chance d’interviewer un chasseur de scoop qui passe tout l’hiver dans le Grand Nord pour essayer de photographier les futurs modèles qui roulent avec des carrosseries totalement masquées pour qu’on ne les reconnaisse pas. Instructif, informatif et exotique!

Notre reporter, les pieds bien enfoncés dans la neige, a suivi les essais des constructeurs. Bravant le froid, il nous rapporte des images exclusives, de ces essais qui sont menés en grand secret du côté d’Arjeplog.
Notre reporter, les pieds bien enfoncés dans la neige, a suivi les essais des constructeurs. Bravant le froid, il nous rapporte des images exclusives, de ces essais qui sont menés en grand secret du côté d’Arjeplog.
0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Avis 4X4 - SUV - Crossover

16,4 /20
Avis Audi A6 (4e Generation) AllroadIV (2) 3.0 TDI 218 12CV AVUS S TRONIC 7 (2017)

Par §Jac832ZS le 31/03/2020

16,2 /20
Avis Volkswagen Touareg 2II (2) 3.0 V6 TDI 262 FAP 4MOTION BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT EDITION TIPTRONIC (2015)

Par §Tot143Nn le 31/03/2020

17,2 /20
Avis Fiat 500 X(2) 1.3 FIREFLY T T4 150 SPORT DCT (2020)

Par §zio748Br le 31/03/2020

17 /20
Avis Toyota Land Cruiser Serie 150(KDJ150) 190 D-4D FAP LOUNGE 3P (2011)

Par §rai327Bm le 30/03/2020

Voir tous les avis 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs