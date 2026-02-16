Le nouveau Zafira diesel va vous aider à perdre votre permis de conduire
Opel dote le Zafira d'un surpuissant bloc 2.2 qui lui donne diesel...
A l’heure où les constructeurs automobiles sont pris d’accès de vertu avec leurs voitures électriques dont ils vantent l’efficience et les vitesses autolimitées, Opel prend un malin plaisir à communiquer sur le lancement de la nouvelle version de son Zafira diesel, sous le capot duquel il installe désormais un bloc 2.2 développant quelques 180 ch et 400 Nm de couple.
Ainsi gréé, l’engin réalise le 0 à 100 km/h en 10,6 secondes et pointe à 185 km/h…tout en satisfaisant à la norme Euro 6e. Et Opel d’en vanter "l’efficacité accrue et les émissions réduites par rapport aux générations précédentes", avec "jusqu’à 13 % de baisse de la consommation et des émissions de CO₂" Maniant l’ironie, la marque présente même l’arrivée de cette version diesel comme "une excellente nouvelle pour l’environnement comme pour le budget des clients."
Il faut dire que cette nouvelle motorisation cohabitera avec une version électrique qui, pour vertueuse qu’elle soit, peine encore à séduire la clientèle. Or, le marché des véhicules utilitaires et de leurs dérivés est un relais de croissance absolument crucial pour les constructeurs automobiles, qui piaffent d’impatience à l’idée de réintroduire du diesel au sein de leurs différentes gammes, à l’image de Peugeot qui va prochainement (re-)lancer une 308 BlueHDI 130 ch.
Ce Zafira musclé constitue donc une proposition des plus valable pour les pater familias qui recherchent un véhicule plus pratique qu’un SUV. Au rythme où vont les choses, on pourrait finir par assister à un retour en grâce des monospaces, à l’image de ce qu’il se passe aux Etats-Unis.
Le gazole reste le carburant champion de France en titre (et en litres)
Le gazole, ça sent mauvais et c’est sale…mais cela a encore représenté 67,3% de la consommation de carburants routiers en France l’an dernier ! C’est l’un des chiffres qui ressort du bilan 2025 établi par l’UFIP Energies et mobilités, le syndicat professionnel qui défend les intérêts du secteur pétrolier. Et si ce chiffre traduit une baisse de 1,9% par rapport à 2024, il n’en demeure pas moins que le diesel continue de faire rouler la France.
Pour autant, ce bilan 2025 laisse apparaître d’autres tendances intéressantes, au premier rang desquelles une baisse de 0,6% des livraisons de carburant routier par rapport à 2024, et même de 5,1% par rapport à 2019, période pré-covid (soit -0,9% chaque année). Or, cette valeur est obtenue malgré une accélération de la demande de sans plomb (+ 5,7% l’an dernier), carburant qui pourtant s’évapore plus vite que le gazole.
Ces chiffres traduisent en fait une mutation, lente mais profonde, du parc automobile français. Les voitures diesel, dont les ventes en neuf sont désormais symboliques, disparaissent peu à peu tandis que les voitures hybrides et électriques progressent. Et comme dans le même temps il apparaît que les Français roulent moins qu’avant (-3,8% en 2024 vs. 2019, merci le télétravail ?), le pays diminue peu à peu sa dépendance au pétrole.
