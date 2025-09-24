Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 308 (3e Generation)

La Peugeot 308 restylée carbure encore au mazout (mais pas que !)

Dans Salons / Salon de Lyon

Pierre-Olivier Marie

3  

La compacte française bénéficie d'un restylage de mi-carrière, lequel concerne quasi-exclusivement la proue. Mais les choses bougent aussi sous le capot! 

La Peugeot 308 restylée carbure encore au mazout (mais pas que !)

Arrivée à mi-carrière et confrontée à une sévère concurrence, la 308 voit ses ventes progressivement décliner. Pour y remédier, Peugeot lui applique un remodelage ingénieux, car à la fois assez minimal – seule la partie avant est modifiée – et très visible. Nous laissons nos lecteurs juger du résultat, mais personne ne pourra dire, comme on peut parfois l’entendre, que ce restylage ne sert à rien. Celui-ci s’accompagne de l’apparition de nouvelles roues, tandis que les feux arrière sont ceux de la version GT, désormais disponible donc sur toute la gamme.

Les trois griffes dans les phares sont les feux de jour, mais les projecteurs prennent place dans la partie inférieure.
Les trois griffes dans les phares sont les feux de jour, mais les projecteurs prennent place dans la partie inférieure.
Statu quo à bord, en revanche, mais l’ensemble reste parfaitement d’actualité 
Statu quo à bord, en revanche, mais l’ensemble reste parfaitement d’actualité 

C’est sous le capot que les modifications sont les plus nombreuses, avec une particularité : la 308 propose encore une motorisation diesel, en l’occurrence un bloc BlueHDI 130 ch (tarifs inconnus) ne réclamant que 4,9 l/100 km en moyenne. Mais dans le même temps, le concessionnaire vous proposera l’auto en version 100% électrique (à partir de 42 600 €), avec une e-308 affichant une autonomie maximale de 450 km, soit 34 de mieux que la version précédente. A moins que vous ne lui préfériez la version hybride rechargeable (à partir de 42 400 €), développant 195 ch , soit 15 de plus qu’auparavant, et capable de parcourir jusqu’à 85 km en mode électrique grâce à une batterie à la capacité majorée, laquelle présente simplement l’inconvénient d’obérer de quelques litres le volume de chargement. Enfin, une 308 à hybridation légère 48V figure au catalogue, et s’affiche à partir de 33 400 €. Elle est animée par le bloc 1.2 qu’il ne faut plus appeler PureTech du fait d’évolutions techniques profondes (chaîne de distribution à la place de la courroie, notamment), et qui développe 145 ch. Consommation annoncée : 4,7 l/100 km, valeur équivalente à celle du diesel. Le choix s’annonce difficile.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Les feux arrière reprennent le motif des trois griffes vu à l'avant.
Les feux arrière reprennent le motif des trois griffes vu à l'avant.

J'aime

Jolies jantes!
Jolies jantes!

Je n'aime pas

Les volants à base plate, c'est joli mais un brin pénible dans les manoeuvres. Vivement que cette mode passe!
Les volants à base plate, c'est joli mais un brin pénible dans les manoeuvres. Vivement que cette mode passe!

L'instant Caradisiac

Peugeot expose une e-308 sur son stand au salon de Lyon, mais ne dispose pas de fausse borne permettant de mimer une voiture en charge. A la place il a simplement installé une pièce en métal aimantée sur la carrosserie, juste à côte de la trappe abritant la prise de recharge. 
Peugeot expose une e-308 sur son stand au salon de Lyon, mais ne dispose pas de fausse borne permettant de mimer une voiture en charge. A la place il a simplement installé une pièce en métal aimantée sur la carrosserie, juste à côte de la trappe abritant la prise de recharge. 
La Peugeot 308 restylée carbure encore au mazout (mais pas que !)

Photos (5)

Voir tout
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Peugeot 308 (3e Generation)

Peugeot 308 (3e Generation)

SPONSORISE

Actualité Peugeot

Voir toute l'actu Peugeot

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/