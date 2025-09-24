La Peugeot 308 restylée carbure encore au mazout (mais pas que !)

Arrivée à mi-carrière et confrontée à une sévère concurrence, la 308 voit ses ventes progressivement décliner. Pour y remédier, Peugeot lui applique un remodelage ingénieux, car à la fois assez minimal – seule la partie avant est modifiée – et très visible. Nous laissons nos lecteurs juger du résultat, mais personne ne pourra dire, comme on peut parfois l’entendre, que ce restylage ne sert à rien. Celui-ci s’accompagne de l’apparition de nouvelles roues, tandis que les feux arrière sont ceux de la version GT, désormais disponible donc sur toute la gamme.

C’est sous le capot que les modifications sont les plus nombreuses, avec une particularité : la 308 propose encore une motorisation diesel, en l’occurrence un bloc BlueHDI 130 ch (tarifs inconnus) ne réclamant que 4,9 l/100 km en moyenne. Mais dans le même temps, le concessionnaire vous proposera l’auto en version 100% électrique (à partir de 42 600 €), avec une e-308 affichant une autonomie maximale de 450 km, soit 34 de mieux que la version précédente. A moins que vous ne lui préfériez la version hybride rechargeable (à partir de 42 400 €), développant 195 ch , soit 15 de plus qu’auparavant, et capable de parcourir jusqu’à 85 km en mode électrique grâce à une batterie à la capacité majorée, laquelle présente simplement l’inconvénient d’obérer de quelques litres le volume de chargement. Enfin, une 308 à hybridation légère 48V figure au catalogue, et s’affiche à partir de 33 400 €. Elle est animée par le bloc 1.2 qu’il ne faut plus appeler PureTech du fait d’évolutions techniques profondes (chaîne de distribution à la place de la courroie, notamment), et qui développe 145 ch. Consommation annoncée : 4,7 l/100 km, valeur équivalente à celle du diesel. Le choix s’annonce difficile.

L'instant Caradisiac