La Bugatti Tourbillon prise dans la tempête en pleins tests de développement

Bugatti est en train de tourner la page des supercars à moteur W16 qui aura tenu tout de même plus de deux décennies. De la Veyron jusqu’aux ultimes versions spéciales de la Chiron (la Divo de circuit et la Mistral roadster), cette mécanique aura marqué l’histoire avec plusieurs records de vitesse et des qualités extraordinaires dans l’art de combiner polyvalence et très hautes performances.

Vous le savez, Bugatti a depuis changé de mains et appartient désormais à Rimac, le groupe croate connu pour son bureau d’études sur les voitures hybrides et électriques travaillant pour de nombreux autres constructeurs en plus de la marque de supercars électriques Rimac. C’est sous cette direction que la Tourbillon, remplaçante de la Chiron, est développée.

Première sortie sur la route !

Après la présentation officielle l’année dernière, cette Bugatti Tourbillon n’est plus qu’une simple maquette. Elle avait déjà réalisé ses premiers essais sur piste il y a quelques mois et elle prend désormais la route dans le cadre de sa mise au point, comme vous pouvez le voir dans les vidéos ci-dessous.

Elles ont été prises à Sveta Nedelja en Croatie et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles montrent des conditions météorologiques difficiles. Accompagnée d’une Rimac Nevera, cette Toubrillon s’est-elle garée sur le parking pour attendre la fin de la neige ou s’agissait-il d’une sortie calculée pour affronter ce genre de conditions ?

Un V16 hybride de 1 800 chevaux

Rappelons que la Bugatti Tourbillon, dont les livraisons doivent débuter en 2026, utilisera un V16 hybride de 1 800 chevaux sans le moindre turbo et ruptant à 9 000 tours/minute. Oui, ça promet…