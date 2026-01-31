Les voitures les plus chères de Rétromobile ne sont plus forcément celles que vous auriez imaginé il y a quelques années

Comme l’estimait récemment l’éminent Stéphane Schlesinger, le marché de l’automobile de collection semble être en train de tourner. « Impossible de revendre nos vieux tacos à un prix intéressant », regrettait d’ailleurs l’un des propriétaires des Bugatti des années 20 côtoyés pendant la Ronde Bugatti dans les rues de Paris au début de la semaine. Quelques jours plus tôt, une Ferrari 250 GTO peinait à approcher des 40 millions d’euros alors que d’autres exemplaires atteignaient pourtant les 70 millions il y a moins d’une décennie.

A Rétromobile 2026, la vente aux enchères Gooding Christie’s illustrait parfaitement le basculement des collectionneurs vers des modèles plus modernes : la magnifique Talbot-Lago « Goutte d’Eau » de 1938, l’une des plus belles voitures de tous les temps, n’a atteint « que » 6,7 millions d’euros. La Ferrari 288 GTO de 1984 également proposée à la vente lors de la même session, elle, a dépassé les neuf millions d’euros !

Des « petites jeunes » qui tutoient ou dépassent les 10 millions d’euros

Dans les allées de Rétromobile 2026, les supercars récentes à très forte valeur sont désormais presque plus nombreuses que les divas des années 50 ou 60. Combien vaut une Ferrari F40, F50, Enzo ou LaFerrari ? La première se négocie désormais au-dessus des trois millions d’euros, la seconde peut approcher les cinq millions et un exemplaire de l’Enzo a même atteint récemment les 17 millions d’euros. La LaFerrari, elle, dépasse aussi désormais les cinq millions d’euros sur le marché de la collection.

Oui, les supercars modernes de Ferrari dépassent désormais ses anciennes références comme la 250 GT châssis court de 1960, désormais régulièrement sous les dix millions d’euros. Chez les autos modernes, la Bugatti Centodieci tient aussi ses 10 millions d’euros et la McLaren F1, ce Graal absolu des supercars, vaut très probablement plus de 20 millions pour les exemplaires les plus recherchés désormais. Il y en a une très belle chez Kidston à Rétromobile 2026 et la nouvelle Bugatti FKP Hommage vaut probablement à peu près la même chose.

Les très anciennes restent pour l’instant les plus chères

A Rétromobile 2026, en tout cas, les anciennes les plus cotées restent les machines les plus chères. Combien vaut la Bugatti Type 64 exposée près de l’Autorail à l’histoire si tragique ? Sans doute plusieurs dizaines de millions d’euros. La Ferrari 275 P exposée chez Girardo ? Une petite trentaine de millions. La 250 LM à quelques mètres de là ? Au moins 25 millions d’euros. La Ford GT40 MK3 ? Bonne question ! Et la Mercedes 300 SLR Streamliner exposée par le constructeur allemand gagne sans doute le titre de « voiture la plus chère » : l’année dernière, un exemplaire de cette vraie Formule 1 carrossée a changé de mains pour 46 millions d’euros. Rappelons que sa version Coupé, existant en seulement deux exemplaires, possède le record absolu de valeur pour une automobile (135 millions d’euros).