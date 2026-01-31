Les voitures les plus chères de Rétromobile ne sont plus forcément celles que vous auriez imaginé il y a quelques années
La Bugatti FKP Hommage serait la voiture neuve la plus chère de la planète mais à Rétromobile 2026, ce n’est pas l’auto la plus chère. Loin de là !
Comme l’estimait récemment l’éminent Stéphane Schlesinger, le marché de l’automobile de collection semble être en train de tourner. « Impossible de revendre nos vieux tacos à un prix intéressant », regrettait d’ailleurs l’un des propriétaires des Bugatti des années 20 côtoyés pendant la Ronde Bugatti dans les rues de Paris au début de la semaine. Quelques jours plus tôt, une Ferrari 250 GTO peinait à approcher des 40 millions d’euros alors que d’autres exemplaires atteignaient pourtant les 70 millions il y a moins d’une décennie.
A Rétromobile 2026, la vente aux enchères Gooding Christie’s illustrait parfaitement le basculement des collectionneurs vers des modèles plus modernes : la magnifique Talbot-Lago « Goutte d’Eau » de 1938, l’une des plus belles voitures de tous les temps, n’a atteint « que » 6,7 millions d’euros. La Ferrari 288 GTO de 1984 également proposée à la vente lors de la même session, elle, a dépassé les neuf millions d’euros !
Des « petites jeunes » qui tutoient ou dépassent les 10 millions d’euros
Dans les allées de Rétromobile 2026, les supercars récentes à très forte valeur sont désormais presque plus nombreuses que les divas des années 50 ou 60. Combien vaut une Ferrari F40, F50, Enzo ou LaFerrari ? La première se négocie désormais au-dessus des trois millions d’euros, la seconde peut approcher les cinq millions et un exemplaire de l’Enzo a même atteint récemment les 17 millions d’euros. La LaFerrari, elle, dépasse aussi désormais les cinq millions d’euros sur le marché de la collection.
Oui, les supercars modernes de Ferrari dépassent désormais ses anciennes références comme la 250 GT châssis court de 1960, désormais régulièrement sous les dix millions d’euros. Chez les autos modernes, la Bugatti Centodieci tient aussi ses 10 millions d’euros et la McLaren F1, ce Graal absolu des supercars, vaut très probablement plus de 20 millions pour les exemplaires les plus recherchés désormais. Il y en a une très belle chez Kidston à Rétromobile 2026 et la nouvelle Bugatti FKP Hommage vaut probablement à peu près la même chose.
Les très anciennes restent pour l’instant les plus chères
A Rétromobile 2026, en tout cas, les anciennes les plus cotées restent les machines les plus chères. Combien vaut la Bugatti Type 64 exposée près de l’Autorail à l’histoire si tragique ? Sans doute plusieurs dizaines de millions d’euros. La Ferrari 275 P exposée chez Girardo ? Une petite trentaine de millions. La 250 LM à quelques mètres de là ? Au moins 25 millions d’euros. La Ford GT40 MK3 ? Bonne question ! Et la Mercedes 300 SLR Streamliner exposée par le constructeur allemand gagne sans doute le titre de « voiture la plus chère » : l’année dernière, un exemplaire de cette vraie Formule 1 carrossée a changé de mains pour 46 millions d’euros. Rappelons que sa version Coupé, existant en seulement deux exemplaires, possède le record absolu de valeur pour une automobile (135 millions d’euros).
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
