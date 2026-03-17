Quand un modèle représente presque 50% des ventes totales d’une marque, on peut affirmer sans trop se tromper que celui-ci essentiel et que son remplacement est vital Clairement, pas le droit à l’erreur. C’est le cas de la DS 7 qui représente 49% des ventes de Ds dont 31% en France. Elle a ainsi réussi à s’imposer comme le SUV premium le plus vendu en France entre 2018 et 2021. Une très belle performance, mais au-delà de ses chiffres de vente, la DS7 c’est aussi le premier modèle 100 % DS – la DS3 ayant commencé sa carrière avec le logo Citroën. C’est enfin elle qui a été choisie comme véhicule présidentiel en 2021, une première pour le constructeur français.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après être restée longtemps au catalogue et après un restyling en 2020, il est temps pour la 7 d’être remplacée. Le nouveau venu portera un nom classique dans la nomenclature adoptée récemment par DS. Après la N°8, le nouveau navire amiral, la N°4, la berline compacte, place maintenant à la DS n°7.

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Enfin, une cohérence stylistique

Esthétiquement, si on avait parfois l’impression que les équipes design de Thierry Metroz partaient dans tous les sens, sans trop avoir de fil directeur, on constate que ce n’est plus le cas aujourd’hui. La DS n°7 partage une vraie cohérence stylistique avec sa grande sœur.

Ainsi, la face avant est strictement identique avec des projecteurs très fins, des feux de jours acérés faisant penser à des crocs, deux éléments qui entourent une large calandre pouvant être éclairée, tout comme le logo. Il sera également possible de choisir une calandre classique, comprenez par là non lumineuse. Quelle que soit votre décision, le côté premium est bien au rendez-vous. Les clients auront également la possibilité d’avoir une teinte bicolore avec simplement le pavillon de couleur noir ou alors un bicolorisme étendu avec le capot noir également. Des peintures unies sont bien évidemment au catalogue aussi.

De profil, cette DS n°7 affirme son côté SUV mais le regard est rapidement capté par la forme très originale de la custode arrière, qui intègre les poignées de porte arrière, mais renforce également l’impression d’avoir à faire à un SUV coupé.

La poupe se distingue pour sa part par d’imposants feux composés de trois branches. Le hayon arbore des lignes très simples tandis que les ailes arrière rectilignes renforcent le côté statutaire avec des épaulements très marqués et rectilignes.

Un intérieur toujours aussi soigné

Pas de surprise dans l’habitacle, puisqu’on retrouve intégralement la planche de bord de la N°8 avec son large écran multimédia de 16 pouces, son instrumentation numérique de 10 pouces relayée par un affichage tête haute couleur et sa console centrale flottante très design. Le conducteur profitera aussi du dernier volant de chez DS en forme de X dont l’utilisation ne nous a pas complètement séduit. En revanche, rien à redire une nouvelle fois sur la qualité des matériaux utilisés avec de l’aluminium, de l’alcantara, du cuir et pour la première fois chez DS, la planche de bord peut être recouvert de bois. Il s’agit d’une essence de frêne. On retrouve bien évidemment certains détails classiques de DS comme le guillochage, le point perle ou la sellerie façon bracelet de montre.

Longue de 4,66 m, soit 7 cm de plus que l’actuelle DS 7, la nouvelle venue proposera un empattement plus conséquent de 2,79 m (+ 5 cm). L’habitabilité arrière demeure toujours aussi intéressante, mais la position change en raison de la présence des batteries sous le plancher. Les jambes sont donc plus surélevées qu’auparavant. DS a souhaité également augmenter la luminosité intérieure avec une surface des vitres plus grande de 30% et il en est de même du toit vitré panoramique avec une surface supérieure de 40%. Pas de changement pour le volume de chargement avec 560 litres.

De l’électrique, mais pas seulement

Contrairement à la DS n°8, disponible pour l’instant uniquement en électrique, la DS n°7 sera commercialisée en électrique bien évidemment, mais aussi en thermique. Dans le premier cas, trois déclinaisons seront proposées : traction avec 230 ch alimentée par une batterie de 74 kWh pour une autonomie de 543 km, traction toujours avec une puissance de 245 ch, une batterie de 97 kWh pour une autonomie de 740 km et enfin une quatre roues motrices forte de 350 ch avec la même batterie pour une autonomie de 679 km. Les allergiques à la prise seront ravis d’après que le bien connu hybrid 145 ch de Stellantis, qui risque d’être un peu juste, mais ainsi pourvue cette N°7 sera nettement plus légère avec 1 600 kg sur la balance contre 2 100 et 2 300 kg pour les électriques. Nul doute que des versions hybrides rechargeables devraient apparaître plus tard.

En ce qui concerne la recharge, pas d’architecture 800 volts, uniquement du 400 volts. Les puissances de recharge sont loin d’être les meilleurs du marché avec 160 kW en courant continu. De quoi passer de 20 à 80% de la batterie en 27 min, mais DS annonce une courbe en plateau de 20 à 55%. Cette DS n°7 sera par ailleurs équipée du Plug & Charge, du préconditionnement de la batterie, du freinage régénératif adaptatif et d’un mode One-Pedal.

Après le carton commercial de la première génération, DS doit relever un challenge de taille en remplaçant son best-seller. Pour réussir ce pari, la marque française a choisi pour une fois une certaine continuité stylistique que ce soit pour le design extérieur ou intérieur, mais aussi sur le plan mécanique avec une proposition pas uniquement basée sur l'électrique. Reste à connaître maintenant les tarifs pour savoir exactement son positionnement face à la concurrence.

C'est à l'occasion du prochain Mondial de Paris que cette nouvelle DS n°7 fera ses grands débuts. Il faudra donc se montrer patient, même pour les essais qui se dérouleront au mois de juin prochain.