Ford GT40 MkIII 1966, la plus star car la plus rare

La Ford GT40 est une légende de l’automobile, née de la rivalité entre Ford et Ferrari dans les années 1960. Contrairement aux MkI et MkII, conçues pour la compétition, la MkIII est une version routière, donc (un peu) plus civilisée que les modèles de course dont elle dérive.

S elle conserve la silhouette basse et agressive de la GT40, elle s’en distingue notamment par des feux avant redessinés et des parties avant et arrière rallongées, qui en gâchent un peu les proportions. De même, ses jantes à rayon ne sont pas son meilleur atout esthétique car ils la "vieillissent" un peu. L’habitacle reste spartiate mais fait quelques efforts de presentation, avec des sièges baquets, un volant en bois, et des instruments de bord inspirés de la compétition.

Seulement 7 exemplaires de la MkIII seront construits, en faisant un modèle ultra-rare. Parmi ses clients, le chef d’orchestre Herbert Von Karajan. La GT40 symbolise la victoire de Ford aux 24 Heures du Mans 1966 (remportée par la MkII), un triomphe historique face à Ferrari dont l’histoire est racontée dans l’excellent film Le Mans 66. Si elle n’est donc pas la plus sexy des GT40, la MkIII est une voiture très prisée des collectionneurs du fait de sa rareté.