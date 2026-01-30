Ford GT40 MkIII 1966, la plus star car la plus rare
A Rétromobile, Serge Bellu attire notre attention sur cette rarissime déclinaison de la mythique Ford GT40, la MkIII à la définition plus luxueuse.
La Ford GT40 est une légende de l’automobile, née de la rivalité entre Ford et Ferrari dans les années 1960. Contrairement aux MkI et MkII, conçues pour la compétition, la MkIII est une version routière, donc (un peu) plus civilisée que les modèles de course dont elle dérive.
S elle conserve la silhouette basse et agressive de la GT40, elle s’en distingue notamment par des feux avant redessinés et des parties avant et arrière rallongées, qui en gâchent un peu les proportions. De même, ses jantes à rayon ne sont pas son meilleur atout esthétique car ils la "vieillissent" un peu. L’habitacle reste spartiate mais fait quelques efforts de presentation, avec des sièges baquets, un volant en bois, et des instruments de bord inspirés de la compétition.
Seulement 7 exemplaires de la MkIII seront construits, en faisant un modèle ultra-rare. Parmi ses clients, le chef d’orchestre Herbert Von Karajan. La GT40 symbolise la victoire de Ford aux 24 Heures du Mans 1966 (remportée par la MkII), un triomphe historique face à Ferrari dont l’histoire est racontée dans l’excellent film Le Mans 66. Si elle n’est donc pas la plus sexy des GT40, la MkIII est une voiture très prisée des collectionneurs du fait de sa rareté.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
