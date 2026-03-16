Le succès insolant du Mercedes Classe G donne plus que jamais des envies aux concurrents de la marque à l’étoile. Pensez donc, ce vénérable SUV dont la première version remonte à 1979, évolué par petites touches depuis ce temps, s’écoule chaque année dans le monde à plus de 40 000 exemplaires. Avec un prix de vente moyen très probablement au-dessus des 200 000€, la rentabilité de ce modèle est exceptionnelle !

On le sait, BMW travaillerait en ce moment même sur un véhicule capable de concurrencer le Classe G. Et comme l’expliquent encore les journalistes australiens de Car Sales, Audi rêve aussi de se positionner sur ce segment très spécifique. Gernot Dollner, le patron de la marque, l’avoue sans ambages : « bien sûr que nous réfléchissons à quelque chose comme ça. On n’a pas encore pris de décision sur ce sujet, mais ça fait partie des projets sur la table », précise-t-il.

Quelle méthode ?

D’après Gernot Dollner, il faudra impérativement pouvoir s’appuyer pour cela sur une plateforme technique capable de répondre au cahier des charges. Et l’expérience du constructeur allemand sur les vraies tous-terrains était proche de zéro, il faudra s’en remettre à d’autres expertises.

Celle de la nouvelle marque Scout Motors, enseigne ressuscitée par le groupe Volkswagen aux Etats-Unis, paraît parfaitement adaptée : elle se prépare à lancer sur le marché de gros SUV et pick-up basés sur un châssis séparé (à échelle), dotés d’une motorisation électrique à batteries et prolongateur d’autonomie thermique.

Le design d’Audi conviendrait-il à ce genre ?

Les nouveaux modèles de Scout sont imposants et très carrés. L’idée d’un gros SUV Audi aux proportions similaires pourrait-elle déboucher sur un véhicule attractif auprès de la clientèle de ces 4x4 d’exception ? Attention, tout de même, car le Mercedes Classe G compte aussi sur ses gros moteurs thermiques (six cylindres en ligne et V8 biturbo de 4,0 litres en version AMG) pour plaire. La plateforme de Scout, elle, n’est a priori pas conçue pour ce genre de motorisation. Son prolongateur thermique est un quatre cylindres aux performances plus modestes.