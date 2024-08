L'Audi Q5 II est objectivement un bon élève en matière de fiabilité

Au restylage, qui ne lui donne pas vraiment de personnalité en plus, le Q5 gagne tout de même un écran enfin de taille correcte pour la catégorie (10 pouces au lieu de 8), et une version Sportback "coupé", très à la mode.

Peut-être a-t-il tout simplement été trop conservateur par rapport à l'ancien modèle, évoluant peu au niveau de la silhouette (pourtant tout est nouveau dans les lignes) et à peine plus dans la conception de son habitacle. Il a par ailleurs tardé à proposer une version "coupé", le Q5 Sportback en 2020, quand BMW avait présenté son premier X4 en 2014.

Après avoir dominé la catégorie à son lancement, il s'est rapidement fait rattraper, puis distancé par ses concurrents allemands précités. Et la sortie de cette deuxième génération en 2017 n'a pas réussi à inverser la tendance, malheureusement pour la marque aux quatre anneaux. La faute peut-être à un design trop lisse, trop consensuel, ou a un comportement peu expressif sur la route ? Pas forcément, car les concurrents (hors X3 et Stelvio) ne sont non plus ni exubérants, ni des scalpels volant en main.

Budget

Achat / Cote :

Comme ses rivaux premium, le Q5 n'était déjà pas donné en neuf, avec de plus un équipement de série parfois limite. Il fallait piocher dans le catalogue des (nombreuses) options pour obtenir un SUV digne de son blason. En occasion, les prix restent assez élevés, même si les décotes en elles-mêmes sont conséquentes. Le premier prix pour un modèle diesel de base 150 ch sur La Centrale se situe à 20 000 € pour plus de 160 000 km, voire plus de 200 000 km. Pour un rare modèle essence (4,5 % de l'offre), 2.0 TFSI 252 ch, il faut compter 23 000 € pour plus de 170 000 km. Les hybrides rechargeables eux, débutent à 29 000 € pour moins de 100 000 km cependant. Enfin, une version Sportback se négocie, pour un premier modèle 2020 en hybride rechargebale, au minimum 32 000 €, mais plutôt 35 000 € en moyenne.

Consommation :

Rien de négatif à signaler ici. Les diesels TDI sont même assez frugaux pour le poids de l'engin et dans la catégorie (moins de 6,5 litres possible pour le 150 ch, plutôt 7,2 l/100 pour le 190 ch et le 204 ch). Les hybrides rechargeables, si rechargés régulièrement évidemment, peuvent rester autour de 7 litres/100 km. Le 2.0 TFSI 252 est plus gourmand (9,2 litres) tandis que les versions sportives SQ5 ne font pas non plus de miracle avec 9 litres pour le SQ5 diesel, et 10,5 litres pour le SQ5 essence.

Assurance :

Dans la catégorie, les primes se tiennent globalement dans une zone de 15 € d'écart maximum, exception notable faite de l'Alfa Romeo Stelvio, carrément 15 % plus cher que tous les autres. Et d'ailleurs, avec notre profil de conducteur avec 50 % de bonus, les primes ne sont pas si élevées (autour de 750 € par an).

Prix des pièces :

L'Audi Q5 est étonnamment raisonnable au niveau du prix de ses pièces. Les éléments de filtration sont globalement au même prix que la concurrence, un turbo sur les diesels de moyenne puissance également. Mais par exemple, les disques de frein ou les amortisseurs avant sont beaucoup plus abordables que chez BMW ou Mercedes, pour ne citer qu'eux (jusqu'à - 40 %).

Entretien :