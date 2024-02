Audi Q7 : fiable mais pas trop - La fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

C'est au cours de l'automne 2005 que la marque aux anneaux présente le premier SUV de sa gamme : le Q7. Un quatre roues motrices avec boîte automatique Tiptronic et sept places de série. Avec ses 5,10 m de long, et un poids de 2,2 tonnes, autant dire que le Q7 ne fait pas dans le détail, et ne passe pas inaperçu. Au menu des motorisations, deux au lancement : un V8 4.2 essence de 350 ch et un V6 diesel TDI de 240 ch. Un an plus tard, un 3.6 V6 essence de 280 ch voit le jour ainsi qu'un V8 TDI de 325 ch et 340 ch. En 2008, Audi réussit à caser sous le capot du Q7 son V12 diesel TDI de 500 ch, un moteur unique sur le marché par son architecture.

Au cours de l'été 2009, il bénéficie d'un léger restylage, reconnaissable par l'apparition de nouveaux feux et clignotants à LED, à l'avant comme à l'arrière. La calandre Single Frame se pare de chrome et le bouclier avant est légèrement retravaillé. En 2010, un petit 3.0 V6 TDI de 204 ch rejoint la gamme des moteurs diesels, tandis qu'en essence, un 3.0 V6 de 272 ch fait son entrée. En 2011, la puissance du 3.0 V6 TDI de 240 ch passe à 245 ch. Au chapitre finitions, en début de carrière, le Q7 est décliné en trois niveaux, à savoir : Ambiente, Ambition Luxe, Avus. Suivront les années suivantes : un haut de gamme sport, la S Line et en fin de carrière la Sport Design. Sur le plan fiabilité, le Q7 s'en sort au final plutôt bien, mais quelques couacs ont agacé en début de carrière. Côté offre en seconde main, elle est pléthorique mais est composée à 95 % de diesels. Quant aux sources d'approvisionnement, ce sont les particuliers qui s'imposent avec près de 65 % des annonces.

Sous le capot

En diesel

3.0 V6 TDI : 204 ch, 233 ch, 240 ch et 245 ch

4.2 V8 TDI : 325 ch et 340 ch

6.0 V12 TDI : 500 ch

En essence

3.0 V6 TFSI : 272 ch et 333 ch

3.6 V6 TFSI : 280 ch

4.2 V8 TFSI : 350 ch

L'AUDI Q7 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Chez Audi, la qualité des matériaux et des assemblages est au top. Le Q7 n'échappe pas à la règle. Les modèles affichant plus de 250 000 km et semblant beaucoup moins sont là pour le prouver.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Sa masse imposante et son poids réclament l'utilisation d'organes mécaniques endurants. Bien entretenus, leur durée de vie est bien au-dessus de la moyenne.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Revers de la médaille, les pièces de rechange ne sont pas données, d'autant que certaines font appel à l'électronique, ce qui n'arrange rien. Au final, les factures de réparation grimpent.

Est-il cher à entretenir ?

L'entretien va de pair avec le prix des pièces. Quel que soit le type de révision, entretien courant ou grosses réparation, la note est salée.