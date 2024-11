L'Audi A7 Sportback est une grande berline plutôt fiable

En bref

Chez Audi, on connaissait l'A5 Sportback, apparue fin 2009. Mais à l'automne 2010, à l'occasion du Mondial de l'auto de Paris, la marque aux anneaux commercialise un nouveau modèle à cinq portes et hayon électrique : l'A7 Sportback. Plus longue de 27 cm que l'A5 du même nom, elle s'insère dès lors entre l'A6 et l'A8. Destinée à un public en quête d'une grosse berline haut de gamme, elle s'affiche comme une rivale de la Mercedes CLS. Côté motorisations, des blocs essence quatre et six cylindres V6 avec des puissances allant de 190 ch à 333 ch et des diesels six cylindres V6 avec des puissances allant de 190 ch à 320 ch. Pour ce qui est des niveaux de finitions, il y en a quatre au lancement : Ambiente, Ambition Luxe, S Line et Avus.

À bord, l'habitacle est spacieux et offre un réel confort aux passagers. Avec ses 4,97 m de long, l'A7 Sportback dispose également d'un volume de coffre généreux passant de 535 litres en quatre places à 1 360 litres sièges arrière rabattus. Au cours de l'été 2014, l'A7 bénéficie d'un restylage. Principalement de la face avant avec une nouvelle calandre Singleframe, un bouclier redessiné et de nouveaux optiques à leds. Fin 2017, cette première génération de A7 laissera sa place à l'opus 2. Sur le plan fiabilité, la berline allemande s'en tire avec un bilan honorable et ce malgré quelques couacs d'origine électroniques. Enfin, l'offre en seconde main n'est certes pas pléthorique mais les amateurs pourront malgré tout trouver l'auto de leurs rêves mais principalement en diesel...

SOUS LE CAPOT

En diesel

3.0 V6 TDI : 190 ch, 204 ch, 218 ch, 245 ch, 272 ch

3.0 V6 Bi-TDI : 313 ch, 320 ch

En essence

1.8 TFSI : 190 ch

2.0 TFSI : 252 ch

2.8 V6 FSI : 204 ch,

3.0 V6 TFSI : 300 ch, 310 ch, 333 ch

L'Audi A7 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Pas de quoi s'inquiéter. On baigne dans le clan des vraies prémiums. Qu'il s'agisse de la carrosserie, du mobilier à bord ou de la finition, c'est le top !

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Du côté des pièces courantes (plaquettes, disques, transmission, suspensions...) c'est du solide. Mais attention, une conduite hyper sportive en raison des grosses puissances sous le capot peut vous mener au garage rapidement...

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

On est chez Audi et l'A7 est une routière haut de gamme sur laquelle les tarifs de nombreuses pièces de rechange font grimper les factures.

Est-elle chère à entretenir ?

L'endurance des pièces mécaniques permet de contenir les factures. Mais à l'heure du changement, il faudra passer à la caisse.. !