Le nouvel Audi Q3 est-il un Tiguan de luxe ?

EN BREF 3ème génération du Q3 Cousin "premium" du Tiguan A partir de 43 850€ 55 000€ en hybride rech.

Confronté à une conjoncture difficile (gros ralentissement du marché automobile chinois, baisse des ventes en Europe et aux Etats-Unis…), Audi doit absolument réussir ses lancements produits. Celui du Q3 de troisième génération, concernant la catégorie automobile la plus importante chez nous, paraît absolument capital. Il arrive après les sept ans de carrière du modèle de deuxième génération, qui n’a curieusement jamais connu de vrai restylage de mi-carrière contrairement à ses concurrents (et aux usages du marché automobile en général).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Entièrement nouveau, il repose comme tous les modèles récents du groupe Volkswagen sur l’architecture MQB Evo. Ce cousin technique des Volkswagen Tiguan et autres Cupra Terramar grossit et mesure désormais 4,53 mètres de long, à comparer aux 4,50 mètres d’un BMW X1 et aux 4,42 mètres d’un Mercedes GLA. Seul le X2 reste plus gros chez les modèles compacts premium avec ses 4,55 mètres et notez que la version Sportback du Q3, arborant toujours une poupe fuyante pour « ressembler à un coupé », disponible dès le lancement commercial, affiche exactement la même longueur.

Le design ressemble beaucoup à celui des autres récents SUV d’Audi (Q4 e-tron, Q6 e-tron et Q5 de troisième génération), avec une calandre encore plus grosse et ces optiques à double étage dont le concept existait déjà… sur le Citroën C4 Picasso de 2013 et la C4 Cactus de 2014 ! Je laisse les lecteurs décider si ce nouveau Q3 est plus beau que le Mercedes GLA et le BMW X1 (ou le X2 dans sa version Sportback) et à l’intérieur, il reprend là aussi un style très proche de celui des derniers modèles d’Audi lancés sur le marché.

L’habitacle paraît très austère en photo mais comme j’avais déjà pu le constater sur l’A6 e-tron, il se révèle plus chaleureux à vivre et affiche aussi une très bonne qualité d’assemblage même s’il ne fait pas spécialement d’efforts de finition (plastiques durs sur les parties basses de la planche de bord et des contreportes…). La grosse dalle incurvée contient un combiné d’instrumentation de 11,9 pouces et un écran tactile central de 12,8 pouces et Audi ne pousse pas le vice jusqu’à proposer un écran pour le passager (tant mieux !). Du peu que nous avons testé l’interface, elle offre une bonne réactivité et l’intégration des systèmes de réplication smartphone fonctionnent bien.

A l’arrière, ce Q3 offre une habitabilité satisfaisante même dans sa variante Sportback au toit fuyant. L’espace aux jambes et la garde au toit ne posent aucun problème et la banquette reste coulissante vers l’avant pour ceux qui veulent sacrifier les places arrière au profit du volume de coffre maximal (il y a aussi des dossiers inclinables).

Audi revendique un volume de coffre de 488 litres sous tablette (Q3 et Q3 Sportback), à comparer aux 540 litres du X1 et aux 435 litres du GLA. En version hybride rechargeable, ce volume tombe à 375 litres (contre 490 litres pour le X1 rechargeable et 385 litres pour le GLA). Une fois la banquette avancée au maximum, ce volume de coffre passe à 575 litres (version sans hybridation rechargeable). Et même si la valeur sous tablette est identique, le Q3 « classique » offre évidemment un meilleur volume de coffre au-dessus par rapport à la variante Sportback.