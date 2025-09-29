3. L'Audi Q3 est au prix du Volkswagen Tiguan, mais avec moins d'équipement
Comme toujours chez Audi (et les marques premium allemandes de manière générale), l’allure du véhicule change beaucoup en fonction de la finition choisie et des options ajoutées. Dans sa variante de base (finition « Design »), le Q3 se contente de jantes de 17 pouces au style banal et d’une présentation extérieure très discrète. Il faut passer à la finition S-Line ajoutant 6 150€ à l’addition pour obtenir une allure plus « flatteuse » et permettant aussi de donner accès aux options comme l’amortissement adaptatif (obligeant hélas à mettre 3 250€ supplémentaires dans le pack Tech Pro).
A l’intérieur, il faut aussi payer plus cher pour obtenir des sièges à la finition plus jolie et ajouter 2 400€ sur l’entrée de gamme pour ceux qui veulent les aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. La dotation de série reste moins bonne que chez Volkswagen mais en comparaison de BMW et Mercedes, elle paraît tout à fait cohérente. Compte tenu des prix de base du nouveau Q3 (voir page suivante), on est même assez surpris qu'il ne coûte pas encore plus cher.
Le détail techno : des micro-LED dans les phares
Comme beaucoup d’autres modèles modernes (chez les marques premium mais aussi des enseignes généralistes), le nouvel Audi Q3 possède des phares à éclairage matriciel. C’est la première fois qu’un modèle compact de la marque intègre la technologie micro-LED, qui autorise aussi quelques fonctions inutiles mais rigolotes comme la possibilité de personnaliser la cinématique visuelle lors de la mise en route de la voiture et de son arrêt. Attention, cet éclairage matriciel de pointe coûte évidemment cher : 2500€.
Equipements et options
Version : III 1.5 TFSI 150 HYBRIDE DESIGN S TRONIC 7
Equipements de sécurité
ABS
Détecteur de pluie et de luminosité
Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence médicale
Blocs de feux AR à LED
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Airbags à l'AV, airbag du passager AV désactivable
Contrôle de la traction (TCS)
Contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Vitres AV électriques
Réception radio numérique (DAB)
Détecteur de pluie et de luminosité
Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel
Régulateur de vitesse
Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule
Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu
Avertissement de contrôle de la banquette AR
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR
Clé à radio commande sans SAFELOCK
Sièges AV à réglage manuel
Vitrage latérales et AR athermique
Accoudoir central a l´AV
Volant multifonction en cuir à branches doubles avec palettes
Climatisation automatique 1 zone
Rétroviseur extérieur réglable électriquement, dégivrage séparé
Système d'aide au stationnement AV et AR
Réglage du volant manuel
Direction assistée
Bloc de commande sur le volant en Noir Mat
MMI Navigation plus avec MMI touch
Esthétique / Carrosserie
Peinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris Tambora
Rails de toit en style aluminium
Pack design Advanced avec peinture contrastée des éléments de bas de caisse Gris Tambora
Jantes style à 5 branches doubles
Sellerie combinaison tissu
Autres équipements
ESP
Audi Sound System
Audi Drive Select
Ecrous de roues antivol
Tapis de sol AV/AR
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
Ciel de pavillon en tissu
Pédalier standard
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Application intérieures en style aluminium
Pack style brillant
Audi phone box light
Projecteurs à LED
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Assistant d'intersection AV
Audi Application Store et smartphone interface
2 ports USB-C à l'AV et l'AR
Audi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & control
Boîte automatique S Tronic 7 vitesses
Pack extérieur standard
Audi Virtual cockpit plus
Identification de modèle à l'AR
Kit anti-crevaison
Pack intérieur tissu
Options disponibles
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km:
576 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km:
1018 €
-
Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km:
1517 €
-
Dispositif d'attelage:
1100 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km:
681 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km:
954 €
-
Préparation pour crochet d'attelage:
250 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km:
450 €
-
Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km:
542 €
-
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km:
790 €
-
Peinture intégrale:
200 €
-
Alarme antivol:
500 €
-
Lave projecteurs:
300 €
-
Volant sport multifonction en cuir à branches doubles, aplati en haut et en bas, avec palettes:
250 €
-
Audi phone box:
350 €
-
Roue de secours compacte:
150 €
-
Teinte nacrée Gris perle:
900 €
-
Teintes vernies Blanc Arkona:
0 €
-
Teintes métallisées Blanc Glacier:
900 €
-
Teintes métallisées Noir Mythic:
900 €
-
Teintes métallisées Bleu Navarre:
900 €
-
Teintes métallisées Rouge Progressive:
900 €
-
Teintes métallisées Gris Tambora:
900 €
-
Teintes métallisées Bleu Malpelo:
900 €
-
Teintes métallisées Vert Sauge:
900 €
Photos (15)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération