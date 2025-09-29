Comme toujours chez Audi (et les marques premium allemandes de manière générale), l’allure du véhicule change beaucoup en fonction de la finition choisie et des options ajoutées. Dans sa variante de base (finition « Design »), le Q3 se contente de jantes de 17 pouces au style banal et d’une présentation extérieure très discrète. Il faut passer à la finition S-Line ajoutant 6 150€ à l’addition pour obtenir une allure plus « flatteuse » et permettant aussi de donner accès aux options comme l’amortissement adaptatif (obligeant hélas à mettre 3 250€ supplémentaires dans le pack Tech Pro).

A l’intérieur, il faut aussi payer plus cher pour obtenir des sièges à la finition plus jolie et ajouter 2 400€ sur l’entrée de gamme pour ceux qui veulent les aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. La dotation de série reste moins bonne que chez Volkswagen mais en comparaison de BMW et Mercedes, elle paraît tout à fait cohérente. Compte tenu des prix de base du nouveau Q3 (voir page suivante), on est même assez surpris qu'il ne coûte pas encore plus cher.

Le détail techno : des micro-LED dans les phares Comme beaucoup d’autres modèles modernes (chez les marques premium mais aussi des enseignes généralistes), le nouvel Audi Q3 possède des phares à éclairage matriciel. C’est la première fois qu’un modèle compact de la marque intègre la technologie micro-LED, qui autorise aussi quelques fonctions inutiles mais rigolotes comme la possibilité de personnaliser la cinématique visuelle lors de la mise en route de la voiture et de son arrêt. Attention, cet éclairage matriciel de pointe coûte évidemment cher : 2500€.