Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi Q3 (3e Generation)

Essai

Le nouvel Audi Q3 est-il un Tiguan de luxe ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cédric Pinatel

1  

3. L'Audi Q3 est au prix du Volkswagen Tiguan, mais avec moins d'équipement

 

Voilà à quoi ressemble l'Audi Q3 dans sa version de base en finition "Design", sans la moindre option.
Voilà à quoi ressemble l'Audi Q3 dans sa version de base en finition "Design", sans la moindre option.

Comme toujours chez Audi (et les marques premium allemandes de manière générale), l’allure du véhicule change beaucoup en fonction de la finition choisie et des options ajoutées. Dans sa variante de base (finition « Design »), le Q3 se contente de jantes de 17 pouces au style banal et d’une présentation extérieure très discrète. Il faut passer à la finition S-Line ajoutant 6 150€ à l’addition pour obtenir une allure plus « flatteuse » et permettant aussi de donner accès aux options comme l’amortissement adaptatif (obligeant hélas à mettre 3 250€ supplémentaires dans le pack Tech Pro).

A l’intérieur, il faut aussi payer plus cher pour obtenir des sièges à la finition plus jolie et ajouter 2 400€ sur l’entrée de gamme pour ceux qui veulent les aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. La dotation de série reste moins bonne que chez Volkswagen mais en comparaison de BMW et Mercedes, elle paraît tout à fait cohérente. Compte tenu des prix de base du nouveau Q3 (voir page suivante), on est même assez surpris qu'il ne coûte pas encore plus cher. 

Le détail techno : des micro-LED dans les phares

Comme beaucoup d’autres modèles modernes (chez les marques premium mais aussi des enseignes généralistes), le nouvel Audi Q3 possède des phares à éclairage matriciel. C’est la première fois qu’un modèle compact de la marque intègre la technologie micro-LED, qui autorise aussi quelques fonctions inutiles mais rigolotes comme la possibilité de personnaliser la cinématique visuelle lors de la mise en route de la voiture et de son arrêt. Attention, cet éclairage matriciel de pointe coûte évidemment cher : 2500€.

 

 

Equipements et options

Version : III 1.5 TFSI 150 HYBRIDE DESIGN S TRONIC 7

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d&#039;urgence médicale

  • Blocs de feux AR à LED

  • Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière

  • Airbags à l&#039;AV, airbag du passager AV désactivable

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Contrôle de la pression des pneus

Equipements de confort

  • Vitres AV électriques

  • Réception radio numérique (DAB)

  • Détecteur de pluie et de luminosité

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel

  • Régulateur de vitesse

  • Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhicule

  • Garniture du tableau de bord, des contre-portes et des accoudoirs de portes en tissu

  • Avertissement de contrôle de la banquette AR

  • Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager AV et i-Size et Top Tether pour les sièges AR

  • Clé à radio commande sans SAFELOCK

  • Sièges AV à réglage manuel

  • Vitrage latérales et AR athermique

  • Accoudoir central a l´AV

  • Volant multifonction en cuir à branches doubles avec palettes

  • Climatisation automatique 1 zone

  • Rétroviseur extérieur réglable électriquement, dégivrage séparé

  • Système d&#039;aide au stationnement AV et AR

  • Réglage du volant manuel

  • Direction assistée

  • Bloc de commande sur le volant en Noir Mat

  • MMI Navigation plus avec MMI touch

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris Tambora

  • Rails de toit en style aluminium

  • Pack design Advanced avec peinture contrastée des éléments de bas de caisse Gris Tambora

  • Jantes style à 5 branches doubles

  • Sellerie combinaison tissu

Autres équipements

  • ESP

  • Audi Sound System

  • Audi Drive Select

  • Ecrous de roues antivol

  • Tapis de sol AV/AR

  • Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique

  • Ciel de pavillon en tissu

  • Pédalier standard

  • Assistant d&#039;évitement et assistant de braquage

  • Application intérieures en style aluminium

  • Pack style brillant

  • Audi phone box light

  • Projecteurs à LED

  • Détection des panneaux de signalisation par caméra

  • Assistant d&#039;intersection AV

  • Audi Application Store et smartphone interface

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV et l&#039;AR

  • Audi connect appel d&#039;urgence &amp; service avec Audi connect remote &amp; control

  • Boîte automatique S Tronic 7 vitesses

  • Pack extérieur standard

  • Audi Virtual cockpit plus

  • Identification de modèle à l&#039;AR

  • Kit anti-crevaison

  • Pack intérieur tissu

Options disponibles

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80000 km

     : 

    576 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 100000 km

     : 

    1018 €

  • Extension de garantie 3 ans supplémentaires (2 + 3) ou 150000 km

     : 

    1517 €

  • Dispositif d'attelage

     : 

    1100 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 120000 km

     : 

    681 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 150000 km

     : 

    954 €

  • Préparation pour crochet d'attelage

     : 

    250 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 60000 km

     : 

    450 €

  • Extension de garantie 1 an supplémentaire (2 + 1) ou 90000 km

     : 

    542 €

  • Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 120000 km

     : 

    790 €

  • Peinture intégrale

     : 

    200 €

  • Alarme antivol

     : 

    500 €

  • Lave projecteurs

     : 

    300 €

  • Volant sport multifonction en cuir à branches doubles, aplati en haut et en bas, avec palettes

     : 

    250 €

  • Audi phone box

     : 

    350 €

  • Roue de secours compacte

     : 

    150 €

  • Teinte nacrée Gris perle

     : 

    900 €

  • Teintes vernies Blanc Arkona

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées Blanc Glacier

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Noir Mythic

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Bleu Navarre

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Rouge Progressive

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Gris Tambora

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Bleu Malpelo

     : 

    900 €

  • Teintes métallisées Vert Sauge

     : 

    900 €

Page précédente
Page suivante

Photos (15)

Voir tout

Sommaire

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi Q3 (3e Generation)

Audi Q3 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Audi Q3

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Audi Q3 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 8% de remise

Photo de AUDI Q3 (2E GENERATION)
-8%

AUDI Q3 (2E GENERATION)

61 080 €
56 193 €

Photo de AUDI Q3 (2E GENERATION)
-5%

AUDI Q3 (2E GENERATION)

58 350 €
54 900 €

Photo de AUDI Q3 (2E GENERATION)
-5%

AUDI Q3 (2E GENERATION)

59 350 €
56 382 €

Photo de AUDI Q3 (2E GENERATION)
-4%

AUDI Q3 (2E GENERATION)

55 210 €
53 000 €

Toutes les Audi Q3 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/