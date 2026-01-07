Même la nouvelle Renault Twingo électrique s’est roulée dans la neige parisienne

Si vous devez prendre votre voiture aujourd’hui pour aller au travail, mieux vaudra attendre la fin de l’épisode neigeux qui doit durer jusqu’à la fin de cette matinée au minimum. Les températures sont encore négatives en région parisienne et avant 09h, on comptait déjà plus de 500 kilomètres de bouchons. La N118 a par ailleurs été totalement fermée à cause des mauvaises conditions.

Ce lundi, c’était encore pire. Mais alors que le record d’embouteillages a été battu en Ile-de-France, une petite auto très attendue a profité de cette occasion pour se tester dans le grand froid près de Paris : même plus besoin d’aller dans le grand Nord pour expérimenter de telles conditions !

La Twingo toute blanche

Comme vous pouvez le voir dans ces images prises par Les 2 Ponts et publiées sur Facebook, un exemplaire de la toute nouvelle Twingo de quatrième génération a été vu ce lundi dans la neige d’Ile-de-France. Elle a été photographiée plus précisément à Chaville, commune des Hauts-de-Seine (92).

Sachant que l’auto revendique une autonomie maximale WLTP de 261 kilomètres en utilisation mixte, on serait curieux de savoir quel impact cette température très basse a sur ses batteries refroidies par air. Rappelons que pour recharger, elle plafonne à 50 kW de puissance maximale en courant continu (mais peut monter à 22 kW en courant alternatif).

Bientôt les essais… sur le sec

Il nous tarde en tout cas de prendre le volant de cette nouvelle Twingo, dont les essais presse auront lieu d’ici quelques semaines dans des conditions autrement plus favorables. Rappelons que cette jolie petite auto coûtera 21 090€ à son lancement (avant bonus CEE), puis descendra ultérieurement à 19 990€.