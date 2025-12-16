Etes-vous déçu du prix de la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Renault promettait un prix de base sous les 20 000€ pour la toute nouvelle Twingo de quatrième génération. Dans les faits, cette promesse se vérifie mais comme pour la R5 à 25 000€, les clients ne pourront pas l’acheter dès son lancement : si la petite électrique française n’offrira qu’une seule motorisation (un moteur de 82 chevaux entraînant les roues avant et relié à une batterie de 27,5 kWh annoncée avec 263 km d’autonomie maximale WLTP), elle imposera aussi une seule finition au lancement.

Dès ce mardi 16 décembre 2025, les détenteurs du Twingo R Pass à 100€ peuvent commander la Twingo en finition Techno affichée à 21 090€. Pour les autres, il faudra attendre le 8 janvier 2026. Pour la version d’entrée de gamme en finition Evolution à 19 490€, enfin, le carnet de commandes n’ouvrira qu’au printemps 2026.

Pas de charge rapide en série

« Twingo E-Tech electric intègre en série dès la version Evolution les équipements suivants : écran conducteur 7’’, écran central de 10’’ avec réplication smartphone et système multimédia connecté, régulateur de vitesse, freinage automatique d’urgence, assistant maintien dans la voie, système de surveillance avancée du conducteur, frein de parking automatique, sièges arrière coulissants individuellement, siège conducteur réglable en hauteur, climatisation manuelle, aide au parking arrière et câble de recharge mode 3 », peut-on lire dans le communiqué officiel.

La finition Techno ajoute beaucoup d’équipement de série compte tenu de la différence de prix : « système multimédia OpenR Link avec Google intégré, avatar Reno, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, climatisation automatique, conduite « One Pedal », dossier de siège passager avant rabattable et caméra de recul numérique », ce qui lui donne un meilleur rapport prix-équipement que la Citroën C3 à petites batteries (30 kWh et 205 km d’autonomie maximale WLTP), affichée à 19 990€ mais avec une dotation de série presque spartiate.

Détail important : la Twingo est livrée avec un câble de mode 3 lui permettant de se recharger à 6,6 kW au maximum en courant alternatif à la maison ou sur borne. Pour faire monter cette puissance de charge en courant alternatif à 11 kW et surtout débloquer la charge rapide à 50 kW en courant continu, il faut ajouter 500€ quelle que soit la finition choisie. Sachant que les 263 kilomètres annoncés sur la fiche technique donneront droit à une autonomie réelle à peine au-dessus des 150 kilomètres avec les batteries pleines à 100 % en voyage à 130 km/h, il faudra absolument ajouter cet équipement si vous prévoyez de sortir parfois de la ville. Car sinon, il faudra attendre 4h15 pour passer de 10 à 100 % de charge à 6,6 kW !

Pas beaucoup plus chère qu’une Dacia Spring haut de gamme

A l’inverse, la Twingo n’a pas à rougir de son rapport prix-équipement quand on la compare à une Dacia Spring haut de gamme : nettement moins équipée, cette dernière demande tout de même 19 700€. La Leapmotor T03, elle, reste intouchable avec ses 16 900€ bien équipée.

Mais contrairement aux deux voitures chinoises, la Twingo a bien droit au bonus écologique complet. Son prix de base descendra ainsi à 14 720€ pour les ménages les plus modestes après déduction de la prime « coup de pouce » maximale, ou à 15 870€ pour ceux qui se contentent du montant minimal en raison de leurs revenus trop élevés. La Twingo en finition Techno, elle, reviendra entre 16 320€ et 17 470€ sans option après déduction de la prime.

Alors, trop chère ou pas ?

Petite pingrerie, le câble de charge de mode 2 pour se brancher sur une prise domestique classique est facturé 400€ quelle que soit la finition choisie. Les trois teintes de carrosserie optionnelles demandent 600€.

Reste maintenant à voir si le design extraordinairement fort de cette Twingo peut convaincre la clientèle des grandes villes et des petites localités rurales de se l’offrir comme une voiture de tous les jours, même si elle paraît peu compatible avec les longs trajets occasionnels. Il ne me paraît pas impossible qu’elle plaise encore plus que la R5, mais elle impose de composer avec une polyvalence encore moindre. D'un autre côté, elle est aussi sensiblement moins chère que cette dernière avec un bel équipement de série ! Est-elle encore plus charmante qu’une Fiat 500e ? A vous de nous donner vos impressions en attendant notre premier essai l’année prochaine…