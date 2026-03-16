Cupra lèvera officiellement le voile sur sa première citadine électrique le 9 avril prochain. Il faudra donc attendre cette date pour découvrir tous les détails techniques et le design de cette cousine de la Volkswagen ID.Polo, visant comme cette dernière la Renault 5.

On connaît déjà les grandes lignes de sa fiche technique, qui restera très proche de celle de l’Allemande : cette Cupra Raval reposera sur l’architecture MEB Small, conçue sur la base d’une traction et non plus d’une propulsion comme les récents modèles électriques compacts et familiaux de Volkswagen. Elle pourra offrir jusqu’à 450 km d’autonomie maximale WLTP (batteries de 52 kWh), battant sur ce plan les 416 km de la Renault 5 et toutes les citadines électriques du marché actuel.

A partir de 25 990€ pour l’entrée de gamme et 399€ par mois pour la version de lancement

Cupra France donne aussi déjà quelques détails de la gamme de cette Raval, déjà disponible à la réservation dans une version de lancement en série limitée (probablement haut de gamme) : la Raval Série Limitée pourra se louer en LLD de 37 mois à 399€ par mois sans apport après bonus écologique, avec « jusqu’à 210 chevaux et jusqu’à 450 km d’autonomie WLTP ». A titre de comparaison, une Renault 5 de 150 chevaux en finition haut de gamme Iconic 5 demande 367€ par mois bonus déduit (en comptant l’apport de 5 600€).

Quant à la version de base de la Cupra Raval, équipée de batteries de 38,5 kWh (les mêmes que celles de l’ID.Polo), elle sera disponible à partir de 25 990€ avant bonus (ou à 250€ par mois sans apport), à comparer aux 25 000€ de la Renault 5 de 95 chevaux à batteries de 40 kWh en version de base. Bref, l’Espagnole semble s’aligner à peu près sur les prix de la Renault 5 (elle-même proche des standards de la catégorie).

Rendez-vous le 9 avril prochain pour découvrir enfin cette Cupra Raval dans le détail. La Volkswagen ID.Polo sera dévoilée très prochainement elle aussi.