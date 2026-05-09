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Comme l’ensemble des constructeurs, Cupra n’en finit pas de développer sa gamme électrique et cela lui porte chance d’ailleurs puisque Cupra est la 3ᵉ marque la plus électrifiée de France avec ¾ de sa gamme concernée. Après la Born, qui vient d’être restylée et le Tavascan aux ventes modestes, place maintenant à la Raval, un SUV urbain, qui est tout simplement stratégique. Cupra prévoit en effet que ce modèle va représenter plus de la moitié des ventes en France l’an prochain et ainsi devenir ainsi le best-seller de la marque au niveau européen.

Pour réussir cette mission séduction, Cupra mise sur son ADN, comprenez par là sur deux éléments forts de la marque, à savoir le design et le dynamisme.

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Pour ce qui est du premier point, pas de doute, la Raval est bien dans la lignée des dernières productions de la marque avec un style affirmé composé d’un capot nervuré, d’une face avant imposante avec notamment des projecteurs disposant d’une signature en forme en triangle, pouvant être accompagné d’un logo illuminé.

Un détail que l’on retrouve aussi au niveau de la partie arrière, qui ne manque pas non plus de personnalité avec un béquet de toit, un faux diffuseur et des feux avec une signature lumineuse en forme de triangle.

Une présentation dans la même lignée que l’extérieur avec des équipements inédits

Si vous avez aimé le style extérieur de cette Raval, vous continuerez à être séduit une fois à l’intérieur. La planche de bord enveloppante est moderne. Elle est dotée d’une instrumentation numérique de 10 pouces et d’un écran multimédia de 12,9 pouces, qui accueille pour la première fois dans le groupe Volkswagen, un système d’exploitation fourni par Google. Un gage de fluidité et de facilité d’utilisation, qui confirme bien que ce dispositif déjà vu notamment chez Renault est l’un des meilleurs dispositifs sur le marché. Attention, néanmoins, cet écran commande tout, même la climatisation, et il n’y a pas de commande physique, ce qui est bien dommage.

Mais ce n’est pas tout en termes d’innovation, car la Raval inaugure aussi l’Ambient dash light, une technologie qui projette sur les panneaux de porte des motifs lumineux, colorés, personnalisables et animés. Le choix est vaste et se fait par l’intermédiaire de l’écran central. Le résultat est indéniablement réussi et original. Cela va de pair avec une qualité de fabrication de bon niveau pour la catégorie, en particulier sur cette version haut de gamme, qui sera à confirmer sur des versions plus basiques. Les plastiques moussés sont présents sur le haut de la planche de bord, sur la console centrale et les contre-portes. À noter que la partie intermédiaire de la planche de bord est constituée de plastiques durs à l’aspect travaillé avec notamment une sorte de résille réalisée en impression 3D. Si l’idée est bonne, l’aspect brut n’est pas trop valorisant.

Des aspects pratiques très avantageux vu le gabarit.

La Raval ne mesure que 4,05 m certes, pourtant elle ne néglige pour autant pas l’espace intérieur, bien au contraire. Ainsi, l’habitabilité arrière est intéressante puisqu’il est possible pour deux adultes de prendre place sans trop de problème, mais elle demeure inférieure à celle de sa cousine la Volkswagen ID. Polo en raison des sièges baquets imposants. Toutefois, c’est surtout le volume de chargement qui impressionne avec 441 litres, une belle prouesse vu le gabarit. Un chiffre rendu possible par le très grand sous-coffre, une astuce déjà utilisée par Ford sur son Puma Gen-e.