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Cupra Raval

Essai

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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6. La fiche technique de la Cupra Raval VZ

 

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

Les chiffres clés

Cupra Raval 226 CH VZ EXTREME 55 KWH
Généralités  
Finition VZ EXTREME
Date de commercialisation 09/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,04 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,60 m
Volume de coffre mini 441 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 610 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 290 Nm
Puissance moteur 226 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 384 km
Capacité batterie 55 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
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