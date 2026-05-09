Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

6. La fiche technique de la Cupra Raval VZ
Les chiffres clés
|Cupra Raval 226 CH VZ EXTREME 55 KWH
|Généralités
|Finition
|VZ EXTREME
|Date de commercialisation
|09/04/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,04 m
|Largeur sans rétros
|1,78 m
|Hauteur
|1,51 m
|Empattement
|2,60 m
|Volume de coffre mini
|441 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 610 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|290 Nm
|Puissance moteur
|226 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|384 km
|Capacité batterie
|55 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|175 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|-4000
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