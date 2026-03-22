Une citadine polyvalente avec un style original, ça vous tente ? La Fiat Grande Panda répond à ces critères. Pour la meilleure version, suivez le guide.

Avec trente centimètres de plus qu’une Fiat Panda soit 4 m de long, la Fiat Grande Panda a tout d’une grande citadine. Et elle vient en effet se frotter aux Peugeot 208, Renault Clio 6 et bien sûr Citroën C3 dont elle est la cousine technique. Cette citadine italienne est fabriquée pour le marché européen à Kragujevak en Serbie et elle partage la plateforme Smart Car avec la C3.

Présentée officiellement le 11 juillet 2024 à l’occasion des 125 ans de la marque Fiat, la Fiat Grande Panda est depuis le début de l’année 2025 dans les concessions de la marque italienne. Elle surprend par l’originalité de sa ligne, ses formes très cubiques qui sont un peu dans l’esprit de la première Panda. Une Panda à qui elle emprunte quelques détails de style comme les phares rectangulaires, le nom Fiat à gauche dans la calandre, les feux imposants à l’arrière, etc.

Une grande citadine comme son nom l’indique

Avec des mensurations de citadine polyvalente, la Fiat Grande Panda s’éloigne de ce qui fut la première Panda (commercialisée de 1982 à 2003) en étant plus longue de trente centimètres, plus large de 20 centimètres et moins haute de sept centimètres. Cela se constate à bord avec deux belles places à l’avant, une banquette arrière qui est confortable pour deux adultes qui bénéficieront d’un espace correct pour leurs genoux. Quant au volume de coffre, avec une capacité de 361 litres pour l’électrique et 412 litres pour les thermiques, il permettra à une petite famille de partir en vacances sans avoir trop de mal pour y installer leurs bagages. De plus, au rayon des détails pratiques, la Fiat Grande Panda dispose d’un grand nombre d’espaces de rangements, dans les contre-portes, dans l’accoudoir central (indisponible avec la finition d’entrée de gamme et avec le moteur essence), deux boîtes à gants, mais une seule avec couvercle avec la version d’entrée de gamme. Le design intérieur de la Grande Panda est surprenant, avec des couleurs vives pour égayer les plastiques durs qui sont assez nombreux mais agréablement sculptés, seuls les assemblages déçoivent par leur manque de rigueur.

Un équipement à la hauteur avec la finition Icône

En ce qui concerne l’équipement, la Fiat Grande Panda est bien pourvue à partir de deuxième niveau de finition (Icône) et dispose d’une instrumentation numérique de 10 pouces, d’un écran tactile de 10,25 pouces équipé de la navigation et de la connectivité smartphones sans fil, la climatisation est automatique (monozone), les jantes en acier se couvrent d’enjoliveurs, le frein de parking est électrique avec les versions hybride et électrique, il y a une caméra de recul, des radars de stationnement avant et arrière, un régulateur et limiteur de vitesse, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants, les quatre vitres sont commandées électriquement… Fiat privilégie les trois finitions (Pop, Icône et La Prima) et n’encombre pas son catalogue de multiples options, puisque l’inventaire des options est facile à faire, ce sont des packs : Pack Style et Hiver pour la finition Icône, Pack Hiver pour La Prima, la finition d’entrée de gamme Pop se contentant d’une unique teinte en option (Blanc Gelato à 700 €) et un chargeur embarqué de 11 kW AC (300 €) en lieu et place du chargeur de 7 kW de série pour le modèle électrique. Pour toutes les finitions, la teinte Rouge Passione est de série.

Thermique, hybride ou électrique, on a le choix

L’offre de motorisations se compose de trois moteurs, deux thermiques dont un bloc trois cylindres 1.2 Turbo de 100 ch associé à une boîte manuelle à six rapports ainsi qu’une motorisation hybride 48V de 110 ch de puissance cumulée (100 ch pour le bloc thermique, 28 ch pour l’électrique) avec boîte automatique à six rapports. Enfin, pour le modèle « zéro émission », on trouve une motorisation électrique de 113 ch avec batterie de 43,8 kWh de capacité utile, autorisant une autonomie maximum en cycle mixte (WLTP) de 320 km. À noter que la Grande Panda électrique dispose d’un câble de recharge sur enrouleur. Il est placé derrière une trappe dans la calandre, une idée géniale qui se révèle bien pratique. Malgré la puissance réduite de ces trois motorisations, la Fiat Grande Panda se révèle suffisamment performante pour une utilisation quotidienne, mais bien entendu n’a rien d’une sportive. D’autant plus que, comme pour sa cousine Technique Citroën C3, elle dispose d’un amortissement un peu mou qui entraîne mouvements de caisse quand le rythme augmente. La direction est également peu informative et assez légère. Mais il n’y a rien de dramatique pour autant. La Fiat Grande Panda reste une voiture attachante si l’on conduit souplement, mais n’est pas au même niveau, en ce qui concerne son comportement routier et son dynamisme, à ce que procure la conduite d’une Peugeot 208 ou d’une Renault Clio 6, qui sont de plus « grandes routières » qu’elle.

Une citadine bien de son temps

Dans la catégorie des voitures à prix attractif, la Fiat Grande Panda se place comme une concurrente directe de la Citroën C3, sa cousine technique, et peut faire face sans rougir à une Dacia Sandero qui dispose d’un intérieur un peu moins haut de gamme et de prestations moindres en ce qui concerne le comportement routier. La Fiat Grande Panda est une auto agréable au quotidien, pour qui la ville est le terrain de prédilection, mais qui n’a pas peur des grands espaces en particulier avec les motorisations thermiques. La motorisation électrique sera quant à elle, à réserver en priorité, aux déplacements urbains et péri-urbains. Enfin, il est bon de savoir que cette auto existera dans quelque temps en versions quatre roues motrices, une Fiat Grande Panda 4x4 dont la fiche technique est encore tenue secrète.