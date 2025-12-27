Fiat Dolce Camper, le van à l’italienne conçu pour l’Amérique du Sud

Quand on tente de se donner une image de baroudeur, de roi de l’outdoor et du véhicule de loisirs, rien de mieux que la vanlife. Dacia l’a parfaitement compris avec ses pack-sleep destinés au Jogger, Bigster comme Duster et Fiat a embrayé en reprenant ce concept, sans, pour le moment, aller jusqu’au bout de l’opération et sa commercialisation.

La tentative s’appelle Fiat Dolce Camper et c’est un concept car présenté au dernier salon de São Paulo. Parce que le Brésil est un gros marché pour la branche italienne de Stellantis et parce que le pays est friand et a notoirement besoin d’autos capables de rouler sur des routes rustiques, d’où l’idée de ce curieux engin.

Une Giga Panda outdoor

L’affaire n’est rien de plus que la déclinaison d’un autre concept déjà dévoilé : celui de la Giga Panda. Ce SUV dérivé de la Grande Panda, comme la Citroën C3 Aircross l’est de sa cousine C3 basique a pourtant subi, en traversant l’Atlantique, une cure de nature avec cette tente de toit gonflable. Curieusement, elle coulisse et, une fois ouverte, dépasse de l’avant du pare-brise, ce qui l’oblige à s’équiper de deux supports, histoire de rester stable. En fait, la partie arrière du toit est destinée à recevoir des panneaux solaires ou des rangements pour les bagages.

Un besoin d’espace vital car, à l’intérieur, les passagers seront plutôt collés serrés puisque ce Dolce Camper est prévu pour accueillir 7 personnes dans ses 4,40 m comme ses cousines Opel Frontera et Citroën C3 Aircross. Du coup, on voit mal autant de passagers dormir dans la tente de toit. Mais il s’agit là d’un concept dont le réalisme semble exclu.

En revanche, ce qui ne l’est pas, c’est la déclinaison off road de la Giga Panda. Passage de roues plus marquées, pneus adaptés, look plus tranché : ce Dolce Camper pourrait être un cheval de Troie pour un style destiné à séduire plus loin que le Brésil. Il s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans la tendance du moment : ces SUV virilisés qui, à l’instar du mini Classe G de Mercedes pourraient faire un malheur, en Amérique du Sud comme en Europe.

Des tentes de toit gonflées

En attendant, le Dolce Camper risque de donner des idées, non pas seulement aux autres constructeurs automobiles, mais aussi aux fabricants de tentes de toits. Car si ce type de technologie existe sur certains fourgons et camping-cars à toit relevable, il est inconnu au rayon des modèles qui se fixent sur des voitures. Elles sont certes plus chères que les tentes de toiles, mais autrement isothermes, ce qui, par les frimas qui courent est plutôt recommandable. Même si, à São Paulo, c’est le printemps.