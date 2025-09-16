Le futur petit Mercedes Classe G sera une vraie star

Le Mercedes Classe G actuel est un cas à part dans le marché automobile : toujours au catalogue sous une forme assez proche du modèle originel arrivé à la fin des années 70, il n’a pas évolué de la même façon que les autres voitures. Il a préféré s’améliorer par petites touches au fil des décennies en conservant sa silhouette assez unique et en augmentant drastiquement ses prix. Aujourd’hui, c’est une voiture de luxe incontournable qui se vend à plus de 40 000 exemplaires par an et que jalousent les autres marques premium !

Voilà pourquoi Mercedes prépare un nouveau modèle plus petit et moins élitiste de ce Classe G. A l’occasion du salon de Munich 2025, la marque a d’ailleurs dévoilé une nouvelle image du futur véhicule (vu de dos à côté du gros Classe G). L’occasion de constater que son design sera effectivement très proche de celui de son grand frère.

Un châssis unique, rien que pour lui

Comme nous l’a confirmé le CTO de Mercedes-Benz Markus Schäfer à Munich, ce futur petit Classe G reposera sur un châssis différent de celui des autres modèles de la gamme. « Il était impossible de reprendre une autre plateforme. Les contraintes du véhicule sont trop spécifiques et nous voulons tout faire au mieux pour lui », nous a-t-il précisé.

Markus Schäfer n’a pas voulu nous confirmer si ce futur petit Classe G laissera le choix entre des motorisations thermiques et électriques, ce qui serait possible d’après de récents bruits de couloir (et alors même qu’il était initialement prévu de ne le proposer qu’en version 100% électrique). De ce que nous avons compris, ce modèle reposera par ailleurs sur un châssis de type monocoque et non pas un châssis échelle comme son grand frère. Les journalistes anglais d’Autocar, eux, avancent pourtant des informations contradictoires et comprennent plutôt qu’il disposera bien d’un châssis à échelle mais avec une architecture moins rustique que celle du grand Classe G.

Un potentiel best-seller

Une chose est sûre : compte tenu du succès actuel du Classe G et de son attrait auprès de la clientèle, ce futur « petit » modèle aura toutes les chances de s’arracher. En imaginant un véhicule à 100 000€ ou moins avec le même design et un châssis un peu plus moderne, c’est probablement la formule magique dans la catégorie des SUV de luxe (où cartonne d’ailleurs déjà le Land Rover Defender avec un style très fort lui aussi). Sa version de série doit arriver d’ici l’année 2027.