En Guadeloupe, ces airbags Takata qui peuvent tuer à tout moment
On estime qu’il reste encore 16 000 véhicules roulant en Guadeloupe avec des airbags Takata à l’intérieur. Sachant que le risque d’avoir un accident gravissime est particulièrement élevé dans des territoires avec ce type de climat, c’est une donnée préoccupante.
Le gouvernement français ne sait plus comment faire pour régler définitivement le problème des airbags Takata, dont les propriétaires des véhicules concernés sont loin d’avoir tous ramené leur auto au garage pour les faire enlever. Il y a quelques jours, on estimait qu’il restait encore 1,3 million de véhicules équipés d’un airbag Takata à traiter de manière urgente (rappel « stop drive »).
C’est d’ailleurs pour cela que le gouvernement a décidé d’ajouter une nouvelle procédure de routine lors de l’examen du contrôle technique, dans lequel les opérateurs rechercheront la présence éventuelle d’un airbag Takata à l’intérieur du véhicule. Si l’une de ces pièces est bien présente et qu’il fait l’objet d’un rappel de type « stop drive » (les plus dangereux), le véhicule aura l’obligation d’effectuer une contre-visite et n’aura plus le droit de circuler.
Encore 16 000 véhicules à airbags Takata rien qu’en Guadeloupe
Comme le rapportent les journalistes du Figaro, il y a vraiment urgence : rien qu’en Guadeloupe, on dénombre encore 16 000 véhicules équipés d’airbags Takata qui circulent d’après le préfet. Il y en avait 42 000 au début du recensement, mais l’administration peine à identifier les propriétaires des 16 000 restants et les personnes concernées ne font pas les démarches.
Dans ces cas, l’obligation de vérification lors du contrôle technique, entrant en vigueur dès le 1er janvier 2026, va donc avoir un vrai impact.
Un risque d’accident mortel très élevé
Le nombre de véhicules en circulation avec des airbags de ce type dans des régions comme la Guadeloupe est problématique car ce sont ces conditions climatiques qui favorisent le risque d’accident grave : avec l’humidité et la température, la probabilité que les airbags Takata se transforment en pièges mortels en cas de déclenchement augmente. Sur les 20 morts recensés en France et attribués au déclenchement d’un airbag Takata, 18 roulaient dans des départements d’Outre-mer avec un climat de ce genre.
