Les airbags Takata dangereux ne passeront plus au contrôle technique

Un nouveau fait divers horrible vient d’ajouter encore de la pression sur le gouvernement dans le dossier des airbags Takata encore en circulation : à la Réunion, un automobiliste vient de se faire tuer par le déploiement du vieil airbag Takata monté dans sa Seat.

C’est le 20ème mort français consécutif aux graves problèmes de sécurité posés par ces airbags de la marque Takata, qui peuvent se transformer en pièges fatals lorsqu’ils vieillissent (surtout dans des régions chaudes favorisant les réactions chimiques amenant au risque de blessures).

Les airbags Takata « stop drive » ne passeront plus le contrôle technique

Comme le rappelait Pierre-Olivier Marie il y a quelques jours, il se trouve qu’environ 1,8 million d’airbags à changer étaient encore en circulation sur le sol français début novembre, dont 1,3 million en situation de rappel « stop drive » (c’est-à-dire jugés comme particulièrement à risque et interdisant de conduire le véhicule).

D’où cette nouvelle décision du ministre des transports : « Afin de traiter systématiquement les véhicules faisant l’objet d’une mesure de 'stop drive' toujours en circulation (1,3 million), il a été décidé d’intégrer la vérification des airbags dans les points pouvant faire l’objet d’une contre-visite lors du contrôle technique […] Si le véhicule est équipé d’un airbag Takata classé 'stop drive', et uniquement dans ce cas, le véhicule sera automatiquement mis en contre-visite pour défaillance critique en raison du danger potentiellement mortel qu’il représente pour les usagers du véhicule. Le contrôle technique ne pourra être validé qu’après réparation par un garagiste de la marque « et » le véhicule n’aura plus le droit de circuler tant qu’il n’est pas réparé », est-il écrit dans un nouveau communiqué.

A partir du 1er janvier 2026

Cette vérification automatique de la présence d’un airbag Takata s’appliquera dès le 1er janvier 2026 dans la procédure du contrôle technique. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’attendre ce moment pour vérifier l’éventuelle présence d’un airbag Takata dangereux dans son véhicule. Hélas, un certain nombre de propriétaires de véhicules possédant des airbags Takata n’ont pas été prévenus, parfois en raison d’un problème d’adresse.