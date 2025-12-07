Rendez-vous lundi 8 décembre pour les premières images de l’essai de l’essai de BYD Seal 6 DM-i
Un prix de base de moins de 38 500 €, une autonomie de 1 500 km, voici deux des arguments de choc de la grande berline hybride rechargeable de chez BYD. Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images en direct de l’essai.
En l’espace de peu de temps, BYD s’est constitué une gamme relativement complète autour de deux carburations : les 100 % électriques et les hybrides rechargeables. Dans la première case, on ne trouve pas moins de 9 modèles : Dolphin Surf, Atto 2, Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U, Sealion7, Han et Tang. Et chez les hybrides rechargeables, il y a également 5 modèles : Atto 2, Seal U, le nouveau Sealion 5 et notre Sealion 6, qui se décline en berline et en break.
Aujourd’hui, on s’intéresse à la Seal 6 DM-i, une grande berline longue de 4,84 m, commercialisée à partir de 38 500 €, soit un prix particulièrement agressif pour une voiture de ce gabarit. À titre de comparaison, une Skoda Superb PHEV coûte 15 000 € de plus et il faut bien reconnaître que l’on n’a pas grand-chose pour moins de 40 000 € en hybride rechargeable sachant qu’une Volkwagen Golf ehybrid est vendue 45 000 €. BYD frappe vraiment très fort.
Cette Seal 6 est disponible avec deux niveaux de puissance : l’entrée de gamme développe 184 ch et 212 ch pour les autres. La puissance de la batterie diffère également avec 10,1 ou 19 kWh. Dans la meilleure configuration : grosses puissances et batterie, vous pouvez parcourir jusqu’à 109 km en tout électrique et BYD annonce une autonomie mixte de 1 500 km.
Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l’essai de cette berline afin de savoir si elle en donne vraiment pour son argent.
