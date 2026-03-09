En remplaçant sa Bugatti par une Toyota Corolla, Bad Bunny a économisé beaucoup d’argent

Bad Bunny, c’est l’une des nouvelles superstars mondiales de la musique. Un chanteur d’origine portoricaine, qui a récemment fait beaucoup parler avec sa prestation à la mi-temps du Superbowl américain.

Riche de plusieurs centaines de millions de dollars, Bad Bunny répondait aux codes classiques de l’univers de la musique avec, dans ses clips, des automobiles d’exception souvent présentes : une incroyable Rolls-Royce Silver Shadow transformée en tout-terrain dans le clip de « Where She Goes », par exemple, ou même une Bugatti Chiron blanche sur laquelle il s’appuyait dans l’une de ses autres vidéos.

La Bugatti, c’est fini

Et Bad Bunny en possédait justement une, de Bugatti. Une Chiron Sport dans la toute petite série « 110 ans », qu’il a achetée lorsque ses moyens financiers ont commencé à devenir énormes. Mais pour lui, ce ne fut visiblement pas une expérience particulièrement plaisante : « je ne savais pas trop quoi faire avec cette voiture, franchement. Je l’ai d’abord amenée à Porto Rico mais c’était impossible de rouler là-bas avec. Je l’ai ensuite amenée aux Etats-Unis mais dès que je sortais avec en ville, tout le monde me sautait dessus instantanément. Quand je suis revenu à ma Toyota Corolla de 2003, j’ai enfin pu conduire tranquillement », expliquait-il aux journalistes de La Vanguardia en 2021.

Bad Bunny s’est d’ailleurs mis en scène au volant de cette vieille Toyota Corolla dans le clip « Yonaguni » et comme il le précise, la passion de l’automobile n’est pas vraiment son truc : « je ne suis pas vraiment fan des voitures. Mes amis en sont fous mais pas moi ». D’ailleurs, il trouvait aussi que sa Bugatti coûtait très cher à entretenir et à rouler, ne serait-ce qu’en assurance. Il l’a donc revendue mais roulerait toujours aujourd’hui dans sa Toyota Corolla, modèle qu’il utilisait déjà avant de devenir riche et célèbre.

Il faut dire qu’outre un prix d’achat au-dessus des trois millions d’euros, les autos du genre de la Bugatti Chiron coûtent effectivement une vraie fortune à vivre : la révision annuelle ? Plus de 10 000€. La révision des quatre ans ? Plus de 30 000€. Changement des freins ? Près de 200 000€. Certes, Bad Bunny est devenu depuis encore plus riche ce qui l’aurait aidé à composer avec ces problèmes. Mais comme il n’y prend pas spécialement de plaisir…