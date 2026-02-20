60 000 euros la Pagani ? Oui, mais c’est une striker car
Ne vous méprenez pas : une Pagani demande un budget très élevé. Cela dit, il existe quelque part sur internet des personnes proposant de vraies sportives à des tarifs défiant toute concurrence. La raison ? Leur propriétaire vient de se la faire voler.
Les réseaux sociaux permettent de mettre rapidement en relation un grand nombre de personnes. Une véritable opportunité pour les voleurs recherchant à se débarrasser dans les plus brefs délais d’un véhicule volé. Outre-Atlantique, une voiture de ce genre porte un nom : une striker car. Des supercars parfois spectaculaires disponibles contre des sommes ridiculement basses.
Dans le genre, des délinquants souhaitent échanger une Pagani Huayra contre 60 000 dollars (50 900 euros), un SUV de luxe Rolls-Royce Cullinan contre 10 000 dollars (8 484 euros) ou encore une Ferrari F8 Spyder contre 7500 dollars seulement (6 362 euros). Les délais de stockage sans suivi de la police, l’absence de mouchard satellite ou les paiements en cryptomonnaies sont régulièrement mis en avant tout comme une expression très spéciale.
Ifykyk ou comment dire qu’il ne faut pas demander l’historique
Parfois, les annonces affichent l’acronyme populaire Ifykyk. Un terme qui indique « If you know, you know » ou « Si tu sais, tu sais » en Français. Avec ces simples lettres, le vendeur sous-entend que le véhicule est à prendre en l’état avec ses clés sans trop poser de questions.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération