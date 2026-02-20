60 000 euros la Pagani ? Oui, mais c’est une striker car

Les réseaux sociaux permettent de mettre rapidement en relation un grand nombre de personnes. Une véritable opportunité pour les voleurs recherchant à se débarrasser dans les plus brefs délais d’un véhicule volé. Outre-Atlantique, une voiture de ce genre porte un nom : une striker car. Des supercars parfois spectaculaires disponibles contre des sommes ridiculement basses.

Dans le genre, des délinquants souhaitent échanger une Pagani Huayra contre 60 000 dollars (50 900 euros), un SUV de luxe Rolls-Royce Cullinan contre 10 000 dollars (8 484 euros) ou encore une Ferrari F8 Spyder contre 7500 dollars seulement (6 362 euros). Les délais de stockage sans suivi de la police, l’absence de mouchard satellite ou les paiements en cryptomonnaies sont régulièrement mis en avant tout comme une expression très spéciale.

Ifykyk ou comment dire qu’il ne faut pas demander l’historique

Parfois, les annonces affichent l’acronyme populaire Ifykyk. Un terme qui indique « If you know, you know » ou « Si tu sais, tu sais » en Français. Avec ces simples lettres, le vendeur sous-entend que le véhicule est à prendre en l’état avec ses clés sans trop poser de questions.