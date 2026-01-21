Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Cette vidéo IA de restauration de Pagani est si ratée qu’elle en devient amusante à regarder

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Il est encore trop tôt pour espérer trouver une Pagani Zonda abandonnée dans une grange ou sur un terrain vague. Mais grâce à l’IA, tout est possible. Cela dit, le résultat laisse souvent à désirer. Voici par exemple une fausse restauration de supercar au rendu humoristique.

Cette vidéo IA de restauration de Pagani est si ratée qu’elle en devient amusante à regarder

L’IA promet de grandes avancées dans l’Histoire de l’humanité. En attendant, la plupart des contenus produits par cette innovation laissent songeur. Dans le genre, quelqu’un essaie de surfer sur la vague des restaurations filmées avec un résultat pour le moins discutable.

La génération des séquences met en avant une sorte de Pagani Zonda laissée sous la poussière d’une casse automobile. Une équipe de dépannage s’empare du véhicule pour réaliser de nombreux travaux. De quoi découvrir que « l’art du prompt » ou de donner des instructions correctes à l’intelligence artificielle a de beaux jours devant lui : les éléments fusionnent, les outils se déforment, la carrosserie perd en consistance et les indications écrites -très caricaturales- font sourire. Un résultat qui rappelle furieusement les premiers tests montrant en vidéo Will Smith à table devant une assiette de spaghettis avec une mâchoire surréaliste.

La Pagani Zonda, une auto très convoitée

Détail amusant, et contrairement à des supercars plus diffusées, la Pagani Zonda a aujourd'hui peu de chance de se trouver dans une telle situation. Avec ses exemplaires produits au compte-goutte, la relative jeunesse de la marque et sa valeur supérieure à 5 millions d'euros, les propriétaires abritent encore avec soin leur sportive italienne.

